Carmen Esteban: "Panticosa es un lugar inspirador que nos estimula a hacer buena música"

Carmen Esteban Vicente es pianista, pedagoga musical y ha dirigido el Conservatorio Superior de Música de Aragón (CSMA) hasta el pasado 30 de junio. Desde 1996 tiene un dúo musical con Francisco Antonio García y ha fundado numerosos grupos. Ha grabado discos como 'Del 27 al 51 Recuperación de una Modernidad', 'Música española del s. XX: Voces de Ébano' y 'Música Romántica para una noche de verano'. Forma parte de la Fundación García Esteban que organiza, entre otras cosas, el Festival Internacional 'Tocando el cielo' de Panticosa.

1. ¿Cómo será su verano en estos tiempos aún de pandemia? ¿Tiene muchos viajes aplazados?

Tengo muchos viajes aplazados y algunos proyectos vinculados a estos viajes, pero la pandemia nos ha enseñado a vivir más despacio y saber esperar.

2. ¿Qué significa el verano para usted?

Un momento en el que puedo reflexionar y poner en orden muchas cosas pendientes.

3. ¿Dónde veranea? ¿Es de playa, de montaña, de ciudad o de pueblo?

No veraneo desde hace muchos años, de pequeña con mi padre siempre en la montaña. Luego la vida te va llevando de un sitio a otro y ya no cuento con la posibilidad de tener lo que antes era un veraneo. Si que me tomo unos días de descanso, y tanto la playa, la montaña o el pueblo me producen un gran placer. La ciudad siempre la descarto.

4. ¿Cuál es el vínculo de la música y el verano para usted, cuál es su experiencia?

Mis veranos -tras los veraneos familiares de pequeña-, siempre han estado vinculados a la música. Primero porque como estudiante aprovechaba cada instante del verano para estudiar y montar programas nuevos. Durante mi carrera profesional, el verano siempre ha estado vinculado a festivales, o ciclos de conciertos, bien porque actuaba en ellos, porque visitaba a mis amigos o bien porque los disfrutaba como oyente.

5. ¿Cuál ha sido el viaje de verano de su vida?

Es difícil siempre escoger algo en concreto, los viajes de verano siempre son apasionantes, y cada uno tiene su propio encanto. Sin embargo dos de ellos han sido francamente emocionantes, uno a Florencia y un recorrido por Canadá, fuera de las rutas turísticas.

6. El verano está asociado a la infancia y a la adolescencia. Ritos de paso, revelaciones, amores. ¿Hay algo especial para recordar?

Siempre, desde el primer enamoramiento de la infancia, el recuerdo de ver de dónde salían las zanahorias y las patatas en el pueblo, hasta las tardes en las que disfrutamos de música en la plaza de Aragüés del Puerto, con mi hermano al acordeón. Luego la adolescencia se llenó de música y libertad, con un recuerdo muy especial a los conciertos que se realizaban en el Rincón de Goya en Zaragoza.

7. ¿Qué lugar ocupa el verano en sus programas y en sus fantasías?

Aprovecho mucho el verano para leer todo lo que no he podido el resto del año, así que las fantasías brotan todo el tiempo. Es uno de los momentos en los que puedo inspirarme en nuevos retos y proyectos.

Carmen Esteban al piano. Archivo CSMA

8. ¿Qué tipo de lecturas, u otras actividades, realiza estos días? ¿Hay un libro que encarne para usted el espíritu del verano?

En verano suelo leer novela, me encanta la novela negra y la histórica, y no hay un libro determinado y concreto para este momento, pero sí que es cierto que si viajo me gusta seleccionar novelas ambientadas en los lugares que visito.

9. ¿Qué película o películas están asociadas a un verano inolvidable?

Uno de los veranos más inolvidables que recuerdo fue el que estuvo asociado con la película ‘Cabaret’, la vi un montón de veces y me encantaban los números musicales que repetía hasta la saciedad, supongo que aburriendo a mis amigos.

10. ¿Cuáles serían los discos y las canciones del verano para usted?

Sin duda alguna, los boleros, esas grandes y reales historias que magistralmente cantaban Los Panchos.

11. ¿Cuál ha sido el gran personaje de esta época del año?

Sin duda, Irene Vallejo, una gran escritora que ha conseguido que un maravilloso ensayo como ‘El infinito en un junco’ (Siruela) se convierta en una obra de referencia conocida por todo tipo de lectores.

12. ¿Internet y los móviles han hecho mejores las vacaciones? ¿Las han cambiado de alguna manera?

Bueno en cierta medida diría yo que nos han esclavizado un poco, creo que las vacaciones sin teléfono, internet o televisión son un lujo ‘asiático’ que pocas veces nos damos. Cierto es que por otra parte, nos permite estar cerca de las personas que nos necesitan.

13. ¿Cuáles serían los conciertos de su vida?

El concierto de mi vida del que tengo un gran recuerdo, fue tocar en el Carnegie Hall de Nueva York, una experiencia fantástica que marca un antes y un después. Después han venido otros en Latinoamérica que han sido increíbles. Y al que me hubiera gustado poder asistir es al Festival de Verbier dirigiendo Claudio Abaddo, algo que ya no podrá ser.

14. ¿Cuál es la más extraña o sorprendente anécdota veraniega vinculada a su profesión?

Un concierto en Montevideo (Uruguay), teníamos que llegar al Teatro Solís para realizar un ensayo antes del concierto con la orquesta. A la hora fijada -las seis de la tarde- acudimos al teatro y nos dimos cuenta que no había nadie en el escenario. Estuvimos esperando veinte minutos y comenzamos a pensar que nos habíamos confundido de teatro, el concierto era a las siete y media. Preguntamos y nos dijeron que si era allí, pero que los músicos de la orquesta irían llegando. Sobre las siete de la tarde ya comenzaron a llegar los músicos y nosotros preocupados, comentamos que no daba tiempo hacer el ensayo pues el concierto era en media hora. De repente una gran carcajada estalló entre los músicos y nos comentaron: “Pero no se preocupen, nadie llegará a la hora del concierto, más o menos una hora más tarde”. Ciertamente no entendíamos nada... está claro que llevábamos ritmos diferentes.

15. ¿Qué significa Panticosa en verano? ¿En qué consistiría, metafóricamente, tocar el cielo, título del Festival de Música que organizan?

Es una experiencia mágica y única, para nosotros un lugar inspirador que nos estimula a hacer buena música junto a grandes amigos y compañeros. Es difícil explicar lo que uno siente, la emoción que se puede llegar a vivir en los conciertos. Hemos vivido momento únicos e irrepetibles entre esas montañas que parece que tocan el cielo. Básicamente, hacemos lo que nos gusta crear buena música, y compartirla con el público. Y el retorno de las personas que vienen a este Festival es tan grande que experimentamos algo único junto a quienes nos acompañan.

