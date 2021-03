Andrea Motis: "El jazz puro no existe, siempre ha estado en continua evolución"

"Hacía mucho tiempo que quería colaborar con Randy Greer. Tiene una voz de ‘crooner’ muy juvenil, eléctrica, fusionada con el pop. Una voz que en cierta medida recuerda a Nat King Cole. Muy pocos cantantes actuales de jazz tienen un estilo tan clásico y a la vez tan espectacular, y por eso sabía que nuestras voces funcionarían bien". Andrea Motis aún no ha cumplido los 26 y ya parece que lleva varias décadas sobre los escenarios. Hoy vuelve al Auditorio de Zaragoza con un formato especial, versionando a los clásicos, con Ella Fitzgerald y Louis Armstrong en el horizonte, y acompañada en lo vocal por Randy Greer, nieto de uno de los baterías de Duke Ellington, Sonny Greer. Por azares del destino, Randy ha acabado recalando en Alicante.

El concierto (19.45, entradas a 30 euros) es una pequeña caja de sorpresas. Si en noviembre de 2019 Andrea Motis prácticamente cerraba en Zaragoza su gira ‘Do outro lado do azul’, entre sonidos de ‘pandeiro’ y ‘cavaquinho’ brasileños, hoy regresa a la Mozart transformada en una diva clásica.

"Este proyecto nació por el confinamiento. Quería hacerlo, pero no ahora, porque estaba pensando en otra cosa. Volveré a la música brasileña más adelante. Tengo la voluntad de indagar más en ella porque sinceramente, ‘Do outro lado do azul’ creo que es el mejor proyecto que he hecho hasta ahora. Pero la pandemia y sus circunstancias nos han cambiado todo. Era muy complicado mover a los músicos de Brasil y por eso quise hacer algo más sencillo e íntimo, volver a los temas y canciones con los que yo empecé, pero dándoles un aire nuevo". El concierto de esta tarde, ‘A Swingin' Story’ recorre algunas de las canciones más conocidas del género pero también incluye sorpresas. Hace unas semanas se presentó en el Palau de la Música de Barcelona, en el seno del Festival Internacional de Jazz.

"Podría decirse que es un estreno total porque lo hemos adaptado a seis músicos sobre el escenario. Prácticamente todas las canciones las interpretamos a dúo –señala–, son estándares de jazz, las favoritas de entre mis favoritas. Pero les he dado mis arreglos. Y también hay un tema mío. En mis primeros años en la música no interpretaba ninguna pieza original, me bastaba con cantar temas que no eran propios. Pero poco a poco he ido incluyendo trabajos míos en los últimos discos. Todavía no destaco como compositora pero es una faceta en la que últimamente me siento muy cómoda. Además, siempre he querido sorprender, y en todas mis grabaciones había música original, compuesta precisamente para esa ocasión, aunque no fuera mía. El jazz siempre ha destacado porque la mayoría de los artistas tienen temas originales".

Trompetista, en ocasiones saxofonista y dueña de una voz de timbre personal que muchos han querido comparar con la de Norah Jones, Andrea Motis encara el futuro con la incertidumbre promovida por la situación actual. Pero tiene muy claro su camino.

"Soy la misma que cuando empecé –asegura–. No he cambiado. Puntualmente vuelvo a lo clásico pero seguiré experimentando. Este último disco es en realidad un capricho, volver la mirada, pero nueva, a todo aquello con lo que yo empecé".

¿Al jazz puro? "No. El jazz puro no existe, siempre ha sido mestizaje y evolución".