Camilo Lara: "Me consta que Zaragoza es una ciudad musical, y me emociona regresar”

En Zaragoza ya le hacen la ola. Una vez incluso se le cantó el ‘feliz cumpleaños’, y el año pasado revolucionó el Vive Latino.

Bueno, de esa visita del cumpleaños hace ya años, sí, con los muchachos de ‘Zona de Obras’. El año pasado nos divertimos mucho en el Vive Latino, y seguro que ahora pasará lo mismo en el Slap! Zaragoza es un lugar mítico por muchas razones para nosotros en México, pero la principal es Héroes del Silencio y también Bunbury en lo individual, gente muy cercana en el imaginario mexicano. Me consta que es una ciudad musical y me emociona regresar acá. Oye, no recuerdo cuantos cumplí aquí... ahora ya son 47, pero ahí seguimos con las mismas ganas.

Los que le conocen van preparados, pero hay que avisar a los nuevos:con IMS hay que agacharse, brincar y levantarse.

Lo más importante en la música es conectar con el público haciendo las cosas como crees que debes hacerlas. Después no importa si el festejo es electrónico, cumbiero o no entiendes mucho de lo que está pasando arriba:si saltaron las chispas, éxito. Es el gran objetivo, la meta última del artista: conversar naturalmente con el público, no importa cómo, y hacerlo reaccionar.

Es un principio que puede extenderse a otros aspectos de la vida.

¡Claro! Apelamos a las emociones, ya sean amorosas, amistosas o simplemente expresivas. Los músicos andamos en búsqueda de ese intercambio de emociones desde allá arriba, y obviamente tenemos nuestros métodos para que surja. El baile es uno de ellos, sin duda: por mi lado le doy a lo rítmico, mientras que otros apuestan más por la lírica y la emoción.

Usted fue un gran ejecutivo musical en EMI México. Aquello quedó atrás. ¿Qué aprendió?

Sí, ya hace mucho tiempo que ando fuera de las compañías de discos, y en este tiempo último veo que el negocio ya es otro, cambió al 100%. Todo es más natural ahora, hay menos intermediarios, las cosas suceden más rápido. Y sí es posible que haya una menor profundidad en general, pero es lo que es, algo distinto a lo que a mí me tocó cuando empezaba. ¿Y sabes? Lo disfruto más ahora, la verdad. La conexión que se crea es más cercana. Para los que vienen siempre digo lo mismo:hay que leer, y oír música, así quizá se puede entender lo que ocurre alrededor.

Un tipo de espíritu jovial como usted no parece alguien que reniegue de las nuevas músicas dominantes en el mercado. ¿Cierto o falso?

Hablas del reguetón, que ya va teniendo un tiempito, o del trap. Bueno, ¿por qué no darle? He trabajado con muchos jóvenes en ritmos así, ahora estoy en una serie Tini Stoessel y Dady Yankee… quizá yo no vaya por ahí con mi banda, pero como productor pisas muchos géneros. Mira lo que pasó con Peso Pluma, creció bien y rápido, me asombró su evolución.

Trabaja mucho para el mundo audiovisual.

Hice la música de la serie ‘Vgly’ en HBO, que ya se puede ver en España y tendrá segunda temporada. Ando trabajando ahora en una película del espacio con Ale Márquez, directora mexicana debutante en Hollywood. Tuve la fortuna de ser el asesor musical de ‘Coco’ para Pixar hace unos años, tengo dos temas propios en la banda sonora, grabé toda la música incidental con más de 150 profesionales e incluso hay un personaje inspirado en mí.

Estos días son de reencuentros para usted en el Slap!, un festival en el que el baile manda.

Vi el cartel y me emocioné. Con varios de los presentes tengo historia. Fïjate que con Centavrvs hicimos algunos trabajos en películas, lo mismo que pasa con la gente de Orkesta Mendoza, tremendos músicos. Con Nanpa también le produje alguna canción. Y bueno, está R de Rumba, el hombre de Violadores del Verso:seguí esa banda muchos años y siento respeto máximo por su legado. Sé que siguen activos por separado, ojalá sigamos sabiendo de ellos con nueva música.