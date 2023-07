La fiesta en el avión del Monegros Desert se repetirá en 2023

El Monegros Desert hizo historia en 2022 al instalar un escenario en el interior de un avión, un hito que hasta el momento no había realizado ningún otro festival del mundo. En este 2023 la experiencia se repetirá, en esta ocasión bajo el patrocinio de Pepsi, y rebautizado como The Jet.

Un impresionante Airbus A330 de 62 metros de largo fue trasladado en tres partes el año pasado desde el aeropuerto de Teruel hasta el desierto fragatino. Una vez en su destino, fue ensamblado y customizado para hacer las delicias de los miles de asistentes que fueron pasando por sus instalaciones para bailar sin parar.

Este año, en plena celebración del trigésimo aniversario del Monegros Desert, la organización sube el listón y ha pergeñado una programación plagada de DJs internacionales que dará a conocer en las próximas semanas. Lo que sí se sabe es que la nave estará abierta desde las 18.00 hasta las 22.00 del próximo sábado 29 de julio. Serán 'sets' de una hora de duración.

El Airbus A330 ensamblado para su disfrute en 2022. M. D.

Este club en pleno desierto dispone de un aforo para unas 1.000 personas que gozarán con las sesiones de techno, house, drum'n'bass a cargo de figuras de cada uno de esos géneros. El ambiente que se genera en este habitáculo tan especial es una de esas experiencias que los 'ravers' no deberían perderse.

The Jet es uno de los once escenarios que forman parte de este parque de atracciones de la música electrónica que es el Monegros Desert Festival por el que desfilarán más de un centenar de artistas de todo el planeta. Los otros espacios son: Sound System Temple (el principal), El Row, la Catedral del Techno, Open Air, The Moon, Greenlight Soundsystem, El Corral, El Pajar, Industry City...

El éxito está asegurado ya que, a 25 días de que dé inicio el festín, ya se han despachado más de 44.000 de las 50.000 entradas disponibles. Este miércoles 5 de julio el precio de los tiques alcanzará un nuevo tramo y volverá a subir su precio.