Javier Castillo: "Siempre hay un momento para arriesgarlo todo"

El escritor Javier Castillo presenta su nueva novela ‘El cuco de cristal’ como una historia de amor con suspense “magnética, salvaje y trepidante”, con la que echa la mirada atrás para recordar a su yo pasado la importancia de “confiar en sí mismo y de dejarse llevar a pesar de los momentos de duda” porque, aunque “siempre hay un momento para arriesgarlo todo”, lo importante es “divertirse escribiendo”.

Castillo, quien asegura que ahora prepara el broche final de su trilogía de ‘El juego del alma’, ha firmado los ejemplares de su sexto libro en Zaragoza, una obra que nace con la búsqueda de inspiración en Instagram y que comparte éxito con la adaptación de su novela ‘La chica de nieve’ en Netflix. “Cada día vivo una montaña rusa emocional larguísima en la que te subes a una atracción y no sabes cuándo va a terminar”, sostiene emocionado.

Se habla de asesinatos, secuestros y desapariciones. ¿Cómo ha sido entremezclar estos tres elementos?Ha sido un viaje muy emocionante. No es una trama que llevara mucho tiempo masticando y queriendo crear, pero a raíz de ‘El Juego del Alma’ me di cuenta de que necesitaba alejarme del personaje de Miren y comenzar con otra historia durante un tiempo. Esta novela me ha servido para probar cosas nuevas, jugar a divertirme mucho escribiendo, querer tocar estilos nuevos, utilizar estructuras de suspense distintas… Yo sabía que quería divertirme escribiendo.

Pero, ¿le gustaría probar con otros estilos?Hay muchos géneros y estilos que me gustan, pero no los controlo. Son muy distintos a lo que yo disfruto leyendo y por eso no me atrevería a abordarlos, como por ejemplo la novela histórica. En cambio, con el thriller, el suspense, el romance… Sé cómo funciona y sé cómo jugar con ello para estirarlo e ir probando cosas nuevas. La historia no me la sé, pero escribir distopías, ciencia ficción o más juvenil… No lo descarto.

Volviendo a ‘El cuco de cristal’, se inspiró en una chica a través de las redes sociales… ¿Ha tenido contacto con ella a posteriori?No sé si la ha leído, pero ella ha sido fuente de inspiración. Tiene una cicatriz en el pecho porque está sometida a una operación, pero no de trasplante. Cuando la vi por redes sociales, empecé a hablar con ella y a preguntarle qué había sucedido y cómo se sentía. Y, a raíz de esas conversaciones, surgieron emociones y sentimientos muy distintos que podía aflorar escribiendo un personaje. Ella fue el germen inicial de esta historia. Es verdad que, después, no me veía escribiendo sobre una enfermedad inflamatoria de las arterias, sino que me parecía algo más potente en el ámbito literario hablar de un trasplante. Ella me ayudó a entender cómo funciona y qué se siente al despertarte después de una operación en la que crees que te vas a morir.