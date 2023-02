Guitarricadelafuente, el sueño que se fraguó en el Maestrazgo aragonés

Quien ha escuchado alguno de los temas del conocido cantautor no tiene ninguna duda de que su música, al menos en ocasiones, suena a Aragón.

Si hay algo que tiene claro el joven Álvaro Lafuente (Benicasim, 1997), más conocido como Guitarricadelafuente; es que su vínculo con esta tierra forma parte de su forma de entender el mundo y, sobre todo, la música.

Así lo explicaba desde el hotel en el que se alojaba el pasado miércoles en Bilbao tan solo unas horas antes de actuar en el Teatro Campos. Se trata del último concierto de su gira española antes de dar el salto a Latinoamérica. "Un sueño hecho realidad", asegura. Casi tanto como actuar en la noche más importante del cine español, poniendo la banda sonora, junto a Bely Basarte, del ‘In Memoriam’ de los premios Goya 2023 con su versión de ‘Que bonito’, de Rosario Flores.

"Todo pareció cuadrar por arte de magia. El mismo día de la gala yo actuaba en Sevilla, así que terminé mi concierto y fui corriendo a los Goya", rememora. Una noche que recuerda como "muy especial", sobre todo por poner el sonido a la despedida de artistas de la talla del gran Saura: "Para mí fue un honor y un reto dar mi esencia a un tema que todo el mundo ha escuchado tantas veces".

De padres zaragozanos y abuelos turolenses, en concreto de su amado Cuevas de Cañart -localidad perteneciente al municipio de Castellote, en el Maestrazgo-, hasta su nombre artístico se lo pusieron en el pueblo por ir "Todo el día con la guitarrica a cuestas". A Cuevas dedicaba su primer trabajo de estudio, ‘Desde las alturas’, producido por Raúl Refree, el cual arrancaba ya con unos inconfundibles acordes de jota. A lo largo de la entrevista también se le escapa algún que otro "de propio", expresión tan solo utilizada en esta tierra.

"La jota forma parte de mis raíces y mi pueblo me ha dado tanto… quería agradecérselo de alguna manera"

Fue su abuela materna, que tocaba la guitarra y la bandurria y que aprendió a su vez de su padre, quien le inculcó la pasión por la música. "La jota forma parte de mis raíces y mi pueblo me ha dado tanto… quería agradecérselo de alguna manera", afirma. De hecho, otro de sus sencillos, ‘Guantanamera’, que hablaba de aquellos veranos en el pueblo, pronto superaba los 46 millones de reproducciones en la red. "Hoy me cuentan que hay visitantes que van en busca de la casa de Guitarrica. Ya no voy tanto como antes, pero siempre los llevo en mi corazón", garantiza.

Guitarricadelafuente dio en Bilbao su último concierto de su gira española antes de dar el salto a Latinoamérica Sergi Orovio

En mayo de 2022 lanzaba su primer álbum, ‘La cantera’, también en forma de homenaje a sus orígenes como artista. La pandemia le pilló en pleno proceso de crecimiento artístico, tras lograr dar el salto con sus versiones desde las redes sociales al mundo real. "Llevaba meses girando con las mismas seis canciones, las que me hicieron conocida en las plataformas, y sentía que estaba mostrando solo una parte muy pequeña de todo lo que quería contar", admite.

"Todo esto confluye en Cuevas, donde un día soñé que, en cierto sentido, todo esto pasaría"

Y es que siente el municipio turolense como "un lugar utópico en el que han ocurrido muchas cosas" y, sobre todo, en el que conoció todos los estilos musicales que hoy, en cierto sentido, confluyen en su trabajo. Porque Guitarrica suena a jota, pero también a flamenco, a rumba, a guajiras. "Todo esto confluye en Cuevas, donde un día soñé que, en cierto sentido, todo esto pasaría", rememora, emocionado. ¿El reto? Mantener esta influencia más tradicional en sus letras, jugando a su vez con sonidos más futuristas.

La historia de amor de Álvaro con su guitarra nace cuando su padre le regaló la primera con 15 años. Su formación fue autodidacta, forjada en el seno de una familia donde la música era importante. Pronto empezó a grabarse en casa con el ordenador de sobremesa y el micrófono de la Playstation, sin tener muy claro hasta dónde iba a llegar este juego.

Del salón de su casa a llenar en México o Nueva York

Jamás soñó con que le llevaría, por ejemplo, a llenar salas y teatros en México, Argentina, Colombia o Perú, o a actuar en Los Ángeles o Nueva York. "Tengo muchas ganas de volver. El público de allá es increíble. La primera vez que actué en México se agotaron las entradas en una hora", recuerda.

Y es que, aunque hoy reconoce que ya no es el niño que fue, asegura que cada día lucha por mantener esa mirada inocente todo lo posible: "Algo ha cambiado. Eso es inevitable, supongo. Pero necesito mantener esa ingenuidad, porque la manera en la que siento la música es muy pura", reivindica. Porque al tiempo que asume que se ha hecho mayor, y que ha aprendido mucho durante el trayecto, asegura que mira hacia el futuro confiado, con ganas, pero sin expectativas.

"Algo ha cambiado. Eso es inevitable, supongo. Pero necesito mantener esa ingenuidad, porque la manera en la que siento la música es muy pura"

"Me siento muy agradecido a la vida, y no espero nada de nada. Tan solo sé que voy a poner todo de mi parte para seguir haciendo lo que me gusta", reivindica. En cuanto al siguiente paso, el joven lo tiene muy claro. Seguir evolucionando con su música: "Este disco era un homenaje a mis raíces, pero tengo ganas de hacer algo distinto", admite.