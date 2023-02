Vetusta Morla cumple 25 años: "La mejor celebración es seguir vivos"

Vetusta Morla ya tiene 25 años. Un tiempo en el que la eterna banda 'indie', término con el que sus miembros nunca se han identificado, ha marcado a varias generaciones con sus canciones, tanto en su España natal como en Latinoamérica: "hemos intentado ser honestos y hacer cosas que nos emocionaban y nos resultaban excitantes", cuentan en una charla con EFE.

"La mejor celebración, como te puedes imaginar, es seguir vivos y con ilusión y ganas de hacer música juntos, de compartirla, de viajar. Están pasando tantas cosas en nuestro presente que es un poco difícil ponernos a valorar el pasado", explica el guitarrista y tecladista Juanma Latorre.

Recién llegados a Buenos Aires, donde este viernes comienza su gira 2023, los seis componentes de este "colectivo", como su vocalista, Pucho, prefiere denominar al grupo, se muestran exultantes por presentar aquí su quinto disco de estudio, 'Cable a tierra'. "No sé que tiene Argentina que te hace sentir en casa, es fascinante, no me pasa con ningún otro lugar en el mundo", afirma el bajista, Álvaro B. Baglietto.

Etiqueta 'indie'

Fue en 1998 cuando Pucho y Juanma, con David García "El Indio" (batería), Jorge González (percusión) y Guillermo Galván (guitarra), amigos de la localidad madrileña de Tres Cantos, comenzaron a juntarse para hacer música. También estaba Alejandro Notario al bajo, pero tiempo después dejó la formación y entró Baglietto.

Imposible imaginar entonces que, un cuarto de siglo después, seguirían vigentes y comenzando una gira con la que recorrerán España por enésima vez, a excepción de las dos primeras fechas, que decidieron hacer en Argentina tras cinco años sin visitarla y donde tocan este viernes en Buenos Aires y el domingo en el festival Cosquín Rock en la provincia de Córdoba.

"Somos una banda que hemos intentado ser honestos y hacer cosas que nos emocionaban y que nos resultaban excitantes también, y que hemos tenido la suerte de, durante todos estos años, poder mantenerlo y hacer carrera en torno a ello", subraya Galván.

No son un grupo al que el éxito les llegara de golpe. Tras grabar varias maquetas y participar en diversos concursos musicales, en 2005 publicaron un EP y en 2008 su disco debut, 'Un día en el mundo', que editaron de forma independiente con su propio sello discográfico pero que les dio a conocer masivamente en el pop-rock español.

"'Un día en el mundo' tuvo una cosa que es imprescindible para hacer las cosas bien y es el tiempo. Éramos anónimos prácticamente, porque no teníamos prisa por sacarlo, porque se dejó madurar lo que se necesitó, estuvimos componiendo mucho tiempo para elegir las canciones que pensamos que eran las más adecuadas", dice Galván.

Un álbum con el que, pese a ser catalogados -ya sea por cómo nacieron o por el estilo de sus canciones- como grupo de música independiente, se convirtieron de primeras en una banda de masas, que nunca fue muy de radiofórmulas pero que 15 años después sigue congregando a multitudes en sus conciertos.

"Siempre hemos dicho que no somos una banda 'indie', que no somos una banda asociada a una estética. (...) Hemos pasado estos 15 años intentando quitarnos esa etiqueta, porque yo creo que Vetusta es una banda de seis amigos que hacen canciones y las comparten con el público y ya, ¿no?, independientemente del estilo", destaca.

¿Pucho en solitario?

Tras tanto tiempo de convivencia, inevitable es preguntarles si se ven juntos muchos años más.

"A Pucho le han empezado a salir canillas, hasta que por lo menos no tenga blanco del todo yo creo que sí", bromea González junto al cantante, quien afirma que le gustaría hacer con ellos "más canciones, discos y conciertos".

"Que al final es el motor de este oficio y de esta vida, y en cuanto haya de eso, yo creo que seguiremos juntos, intentaremos seguir juntos, digo yo...", agrega el cantante.

Consultado por si ha pensado en lanzarse en solitario, Pucho resopla: "Pues no, o lo mismo sí en algún proyecto que Vetusta no tenga nada que ver. (...) Somos un colectivo que hacemos cosas bonitas, culturales, bellas y en distintos formatos y combos, entonces a lo mejor hay un proyecto que sí es en solitario".

Una respuesta que no deja indiferente a González: "En solitario, solitario, no... porque no tocas ni la guitarra, ni el piano, ni nada", bromea.

"Bueno, pero hago cosas con la voz y con la voz se pueden hacer cosas muy interesantes, como ya he hecho en alguna ocasión, pero bueno, en fin... hay posibilidades pero no sé, nunca me lo he planteado, de momento ahora, pero yo qué sé", sentencia.