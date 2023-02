Rayden: "Somos hijos de una generación de padres que no saben decir perdón ni por favor"

A sus 37 años, la de David Martínez (Alcalá de Henares, 1985), más conocido por su nombre artístico, Rayden, lleva años siendo una historia de autoconocimiento en el sentido más amplio de la palabra.

Algo que el cantante lleva tiempo volcando en sus trabajos, tanto musicales como escritos; y que, con la presentación de su primera novela, ‘El acercamiento de la mujer cactus y el hombre globo’, da un paso más allá a la hora de explorar nuevas formas de expresión artística: "Al final no importa el formato. Es una manera de desnudarme, de abrirme al mundo".

Una novela que es, en sus propias palabras, "un canto al valor de lo diferente" además de "una historia de amor entre opuestos que se atraen, huyendo de relaciones tóxicas". Porque para el rapero, sí, es posible querer y quererse bien. "Para mí ha sido un salto de apetencia e inquietudes. La vida me lo estaba pidiendo", admite. Y es que tras publicar seis poemarios, hoy asegura que con esta novela ha encontrado por vez primera su vocación real en la vida. "A la música llegué un poco por accidente. Escribía poesía desde niño como única manera que tenía de expresarme. Rimar se me daba bien, la cosa funcionó y dijimos, por qué no", admite.

Pero, ¿qué es lo que le ha enamorado de este nuevo formato? La poesía y la música nacen de fogonazos de inspiración. De impulsos. De momentos puntuales y pasajeros. Sin embargo, el ejercicio de escritura de una novela es un reto a largo plazo, y ¿lo más fascinante? "Ni siquiera tú mismo sabes cómo ni dónde termina. Lo que más me ha gustado es que me hayan sorprendido mis propios personajes. Escribir la novela ha sido como un ejercicio de ingeniería", reconoce, emocionado.

De forma paralela, la novela le ha permitido "hacer y deshacer conflictos, quitarme aristas de mi personalidad y crear con ellas una serie de entidades que dan vida a estos personajes", continúa. Por ejemplo, el hombre globo da vida al propio autor inmerso en un profundo y concienzudo proceso de terapia. "Me ha permitido abrazar la vulnerabilidad, romper con el sistema de educación vertical y quitarme el complejo de salvador del mundo", afirma.

También Sáhara, protagonista femenina de la obra, la cual -explica el autor- refleja su propio miedo a repetir los patrones que siguió su padre: "Cuando nació mi hijo, Diego, hace siete años; tuve miedo de convertirme en un padre ausente".

Porque, asegura, "somos hijos de una generación de padres ausentes que no saben decir perdón ni por favor. Nos está tocando romper con ese sistema y esa educación vertical, que, poco a poco, estamos sustituyendo por espacios de comunicación y escucha activa", reflexiona. Algo que pone en práctica, casi a diario, con su propio hijo. "Diego es un niño con inteligencia emocional que sabe reconocerse y expresarse. Recuerdo que hubo un momento en el que sentí que cada vez que luchaba por ser hombre le estaba fallando a mi hijo. En parte, este libro también ha sido posible gracias a haber ido a terapia", añade.

Hoy, padre e hijo abordan el proceso de escritura de un cuento infantil a cuatro manos. "No sabemos hasta dónde llegará, pero vamos a intentarlo", bromea. Porque si hay algo que le gustaría que su hijo pensara de él cuando sea mayor es "Me tuvo en cuenta", admite, emocionado.

Tener(se) en cuenta

Esta novela también habla de otro concepto muy de moda, como es la responsabilidad emocional o afectiva. Es decir, en cualquier relación que se tercie, algo tan sencillo como tener en cuenta lo que está pasando al otro lado, en lugar de "ir por ahí desechando y reemplazando a las personas en lugar de trabajarnos". "Yo también he ido por la vida derrapando y pisando flores. Ha sido un ejercicio de aprendizaje, de entender que no hay que proyectar empatías y el juego de las expectativas, y sobre todo, la importancia de comunicarse", añade.

Eso sí, tan importante es tener en cuenta al otro, como a uno mismo. Otra de sus reivindicaciones que ya hacía en uno de sus temas más conocidos, ‘Calle de la llorería’, que optó a representarnos en Eurovisión en 2022. Una absoluta apología a la vulnerabilidad: "Para mí el éxito en la vida es volver a ser lo que somos en esencia por el mero hecho de nacer. Nos alejan de lo que somos con falsas concepciones de éxito. Hay que rendirse a las emociones, que no darse por rendido". En su caso, por fortuna, "David acabó comiendo a Rayden, y no al revés".

Le quedan nueve años en la música a Rayden

Tras toda una vida dedicado a la música, el madrileño sigue fiel a sus mensajes de hace más de una década, y a las palabras que dijo cuando comenzaba. De hecho, ya en su primer tema comercial, ‘Réquiem de apertura’, aseguraba que dejaría los escenarios en 2032. "Me hace bastante ilusión ver cómo se va cumpliendo este objetivo. Es un reto", afirma.

A parte de estar ya trabajando en su segunda novela, sobre la cual todavía no puede contar nada, el MC prepara el lanzamiento de su nuevo disco, ‘La historia imposible’, que verá la luz en un par de meses. Con motivo de su presentación, el artista aterrizará en Huesca el próximo 21 de abril, en la sala 21 de la capital oscense, a las 21.00 horas. ¿El precio de la entrada? "21 euros, claro. Va a ser divertido", asegura.