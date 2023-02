Pepa Salazar, la diseñadora que viste a Rosalía: "Entiendo a una mujer agresiva, segura de su sexualidad, y eso ha marcado mi trabajo"

A sus 33 años, Pepa Salazar es sobre todo conocida por estar entre las diseñadoras favoritas de algunas de las mujeres más influyentes de la música y del ‘star system’ internacional.

Pero más allá, esta diseñadora puede presumir de un estilo propio, reconocible, nacido de su personal concepto de lo que es ser mujer y de una metodología de trabajo reflexivo y a prueba de las presiones que imponen los tiempos de la moda. Pepa tiene la cabeza amuebladísima y este viernes lo demostró en la charla que dio en el Caixaforum de Zaragoza.

Le empiezo preguntado por una noticia de esta semana: el fichaje de Pharrell Williams como director creativo de Louis Vuitton. ¿Le preocupa que se orille a los diseñadores?

No. No es la norma. Es una estrategia comercial que me parece bastante inteligente. No buscan un diseñador, sino una comunidad a la que dirigirse, en este caso la de Pharrell Williams. Eso no quiere decir que nos vayan a quitar el trabajo. Ahora bien, entiendo que Pharrell va a tener un gran equipo de diseñadores...

Diseña vestidos que respiran feminidad. ¿Nada contracorriente en un mundo de la moda en el que cobran importancia conceptos como el ‘gender fluid’?

"El ‘gender fluid’ va más allá del patrón, lo que cuenta es que alguien quiera llevar esa prenda"

Yo patrono con unas medidas que parten de una fórmula matemática entre la diferencia del pecho, la cintura y la cadera. No es lo mismo el cuerpo de una mujer que el de un hombre. Pero otra cosa es el género, cómo lo interpreta cada uno. El ‘gender fluid’ va más allá del patrón, lo que cuenta es que alguien quiera llevar esa prenda.

O sea, que un hombre podría llevar uno de sus vestidos.

Por supuesto. Yo patrono de una manera pero eso no quiere decir que el vestido no pueda acabar puesto en cualquiera que se sienta a gusto con él.

Repite mucho lo importante que es para usted el patrón . Es algo que antes se daba por sentado en la moda pero hoy en día...

A lo que le doy importancia es la metodología del trabajo. A veces puedes tener muy buenas ideas, pero si no eres capaz de llevarlas a cabo porque no tienes la técnica suficiente es una pena. Creo que la formación en la vida es importante y en mi trabajo también. Pero cada diseñador tiene que encontrar su manera de hacer moda: para mí puede ser desde el patrón, para otro un dibujo, los estampados o las siluetas.

¿Cómo se lleva con los frenéticos tiempos de la moda?

Para empezar, las temporadas existen. Esto de que ya no hay es mentira. Sobre todo si lo quieres es vender en tiendas multimarca, que llevan unos calendarios. Te puedes salir en presentaciones puntuales, pero para las tiendas y las ferias hay que cumplir.

¿Y dónde queda la creatividad?

Es un mundo muy exigente, porque cada seis meses tienes que estar a altura y eso no siempre es posible. Lo que hay que hacer es ser consciente de que si quieres tener una marca de moda no vas a ser diseñador sino empresario. Una marca propia supone enfocarte con los tiempos y en las ventas, proponer sabiendo lo que necesita el mercado.

¿Cómo lo sabe usted? ¿Tiene buen radar?

No creo en eso, creo en la reflexión constante y en la hiperracionalización de las cosas. Las ideas no caen del cielo sino de haber estado mucho tiempo detrás de algo, de trabajar mucho.

Para esa hiperracionalización de la que habla, le hará falta calma o aislamiento.

No calma, no. Lo que hace falta es aprender a trabajar bajo presión, darle muchas vueltas a las cosas.

"Las ideas no caen del cielo sino de haber estado mucho tiempo detrás de algo, de trabajar mucho"

Es usted una máquina...

Necesito serlo. Hay que tener las cosas claras.

Ser mujer, joven y segura de sí misma, ¿se penaliza doble?

La gente se sorprende cuando ve lo claras que tengo las cosas. Peco de ser tremendamente directa y esto al principio sorprende mucho. Hay proveedores que me preguntan: "Pero oye, ¿cuántos años tienes".

Ha vestido a mujeres poderosas e influyentes, como Rosalía, Kim Kardashian, Dua Lipa, Aitana. ¿Tiene musas?

No, eso en concreto no. Para mí la inspiración viene de la reflexión que hago de las mujeres: ser mujer y diseñar para mujeres ha marcado mi trabajo. Entiendo a la mujer de una manera diferente: agresiva, segura de su sexualidad. Me encantan las tías con carácter, me fascinan. Madonna decía el otro día que a Prince se le permitía enseñar el culo porque era un hombre y a mí me llamaban de todo por el libro de ‘Sex’. Se me permitía ser sexy pero no hablar de mi sexualidad. Estoy muy de acuerdo con eso. Cómo entiendo a las mujeres marca mi trabajo.

"La moda es social, está dentro de un contexto y de un tiempo, igual que la sociedad va cambiando, la moda va cambiando"

¿Hemos avanzado desde lo de Madonna?

En muchos aspectos sí. Porque hoy en día ser mujer puede significar muchas cosas y eso me parece positivo. Hay muchos tipos de feminismo, está muy abierto el debate y es complejo. Por eso me da pena la cultura de la cancelación, porque creo de compartir ideas se sacan cosas nuevas.

¿En la moda está todo inventado?

Noooo, qué va, para nada. Creo que todo el mundo crea con referentes, en todos los ámbitos, pero es que además la moda es social, está dentro de un contexto y de un tiempo, igual que la sociedad va cambiando, la moda va cambiando.

Pero entonces, ¿por qué vuelven las modas?

La moda es cíclica, como ahora que se llevan los años 2000. Pero siempre hay una reinvención detrás de eso, una reinterpretación y por tanto una suma.