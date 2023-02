Algunos libros de música, las voces del pop

Decía Frank Zappa que escribir sobre música es como bailar al ritmo de la arquitectura, pero los libros sobre el pop siguen representando un alto porcentaje de novedades con éxito en los estantes de los lectores y librerías año tras año. Biografías, dietarios, historiografía popular, análisis sociológico aplicado a la canción ligera... todo tiene su espacio y uno puede disfrutar del movimiento del dedo sobre el papel como el de la aguja sººººººººººººobre el vinilo.

Una biografía, ‘You are beautiful you are alone’ escrita por Jennifer Otter Bickerdike y editada por Editorial Contra, vida y obra de la cantante y actriz alemana Nico. Icono de la contracultura europea, madre de un hijo de Alain Delon, cantó en el primer disco de la mítica Velvet Underground apadrinada por Andy Warhol y observadora referente del transcurrir de los años setenta y ochenta como pionera del punk, habitante de Manchester antes del advenimiento de Morrissey. Fallecida de manera trágica en Ibiza en 1988 justo cuando su vida parecía renacer tras décadas de adicciones es una artista con contundente obra solista muy poco conocida.

Si hablamos de mujeres con carisma y voces propias debemos destacar dos libros editados por Alpha Decay: el primero 'Bessie Smith' escrito por Jackie Kay, que recorre la pantanosa existencia de la ‘Emperatriz del blues’, del que se registraba en discos de piedra. La autora, Jackie Kay, poeta escocesa de raza negra, encontró en la intérprete de St Louis Blues un referente vital que la animó a escribir entre las brumas de su existencia como adolescente adoptada en Edimburgo.

Dietarios e historias prohibidas

Lo mismo que Warren Ellis, el violinista y músico colaborador habitual de Nick Cave, que escribió ‘El chicle de Nina Simone’ (Alpha Decay, 2022), para, a partir de la anécdota que da título al libro, recorrer en la existencia de la salvaje Simone en paralelo a su propio desarrollo vital y creativo.

El dietario del periodista musical Bruno Galindo, ‘Toma de tierra’ (Libros del KO, 2022) es mi lectura musical favorita del pasado 2022. El ascenso y declive de la industria del disco visto desde la perspectiva de alguien que trabajó para multinacionales y bregó con directivos y artistas en los días de vino y rosas hasta que la destrucción de las estructuras comerciales por la llegada de internet lo llevaron a entregarse a actividades más creativas: recorrer América, beber el norte, bailar el sur, de Deborah Harry hasta Manu Chao pasando por Babasónicos, entrar en la cabeza del Andrés Calamaro de final de siglo o perseguir con afán a David Bowie hasta el día en el que la muerte se lo llevó. Muy recomendable.

Como también lo es la recopilación de artículos de Lucy Sante, ‘Relato Underground’, editado también por Libros del KO, donde la escritora y periodista desgrana sus vivencias en lo más subterráneo del Nueva York de finales de los setenta y comienzos de los ochenta. Una ciudad sucia de sustancias y grafitis, pero en ebullición creativa con la no-wave, el punk y la poesía rock de Patti Smith. De Nueva York viajamos a Barcelona con Ramón de España, icono de nuestra contracultura, guionista de tebeos, articulista y francotirador, siempre con la libertad en la máquina de escribir. Su libro ‘Barcelona Fantasma’, editado por Vegueta, no es propiamente un libro de música, más bien es una recopilación de columnas aparecidas en ‘Crónica Global’ sobre lugares que ya no existen y personas que no debieron haberse convertido en fantasmas, pero muchos de esos sitios y de los personajes están empapados de buena música. Más formal es la reedición de su obra ‘En la cresta de la nueva ola’, realizada por la revista Efe Eme que revisa, para el deleite de los aficionados a la nueva ola, los primeros años ochenta españoles.

Barcelona Ciudad

Seguimos en Barcelona con la exitosa biografía de ‘Loquillo’ escrita por Felipe Cabrerizo y editada por Penguin Libros en su colección B de bolsillo. La segunda parte del libro se adentra en el complejo tejido de adicciones mal curadas, navajazos de la industria, éxitos inesperados y el renacer de un personaje en el siglo XXI apoyado, entre otros, por dos aragoneses, su mánager personal, José Lapuente y su compositor y areglista de cabecera, Gabriel Sopeña. Si tienen que elegir una biografía musical donde confluyan lo generacional y la belleza, decantarse por ‘Canción de amor definitiva’, la autobiografía de Jorge Martí, líder de La Habitación Roja. Desde Noruega a Valencia, el amor y la canción pop como excusa, el trabajo y la enfermedad como realidad. Un salto al vacío sincero y emocionante que deslumbra, aunque, como es mi caso, no seas seguidor de la banda levantina.

Maestros y esperas

Cuando se despedía el año 2022, dos libros más: por un lado, el último de Matías Uribe, ‘La voz impresa de la Movida’, con la transcripción de las crónicas y entrevistas que el maestro de los periodistas musicales aragoneses realizó durante los años ochenta a las bandas y solista que visitaban nuestra comunidad y, por otro, ‘Esta vez venimos a golpear (Vanguardismos, psicodelia y subversiones varias en la Sevilla Contracultural)’ de Fran G. Matute (Silex, 2022), cuya tercera parte –las dos primeras de libro están dedicadas a la pintura y el teatro respectivamente–, narra los primeros coletazos de la música progresiva en Andalucía, dejándonos con las ganas de la segunda entrega, donde, con toda seguridad, se ahondará en la trayectoria de bandas y solistas como Smash, Silvio, Gualberto o Triana.