Ricardo García Vilanova, fotoperiodista: “El poder de las armas te vuelve inmortal e impune”

Estudió fotografía en la Universidad Politécnica de Cataluña y amplió estudios de fotoperiodismo en la Escuela Lumière de París. ¿Cuál fue su primera cobertura? En mis inicios hice un viaje a los campamentos de refugiados saharauis en Argelia. Fotografiaba bodas, hacía algo de publicidad y con las ganancias me pagaba aquellos primeros viajes. Siempre tuve interés por la historia, el arte y la fotografía, que es una forma de expresión artística inmediata. Me empecé a interesar por otras culturas desde muy joven.

¿Podría haberse dedicado a la antropología?Siempre me ha interesado esta vinculación inherente del ser humano con la guerra. En nuestras sociedades hemos establecido unas normas sociales con castigos para quienes no las respetan. En las guerras toda norma desaparece. Sería fácil vivir en paz y, en cambio, somos incapaces desde el principio de la humanidad. Al periodista le queda la posibilidad de concienciar a la sociedad, porque lo que no se cuenta no existe.