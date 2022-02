Ariadna Redondo, invitada en la gira de Zinorbita en Estados Unidos

La zaragozana Ariadna Redondo está haciendo las maletas. Mañana viaja a Estados Unidos como invitada en la gira del grupo Zinorbita, uno de los más prestigiosos tributos a Héroes del Silencio en el mundo y el más conocido en Estados Unidos. Zinorbita ya cuenta habitualmente con Gonzalo Valdivia, guitarrista de Héroes en la gira de 2007, y que ha sido la llave para que Ariadna viva esta experiencia durante las próximas semanas.

“Estoy como Julia Roberts en ‘Pretty Woman’ cuando le preguntan si le ha gustado la ópera, no sé si te acuerdas de la frase, pero no es plan de repetirla por aquí –bromeaba ayer la cantante y compositora– aunque la emoción es absoluta. A Gonzalo le tengo mucho cariño desde siempre, y hace unos meses charlamos sobre la posibilidad de hacer algo juntos musicalmente. Él está muy involucrado con Zinorbita, ha tocado mucho con ellos, y se le ocurrió hablar con César Esquerra, miembro y mánager del grupo; César vino a Zaragoza en noviembre, me lo presentó y enseguida empezamos a hablar de la posibilidad de colaborar con ellos”.

El papel de Ariadna en esta gira es muy bonito; se encargará de hacer en cada concierto ‘Song To The Siren’, la emocionante canción que Tim Buckley estrenó en 1970. La maravillosa voz de Elizabeth Fraser (Cocteau Twins), invitada en la versión para el primer álbum de This Mortal Coil en 1983, es la que se oía tradicionalmente como preludio de los conciertos de Héroes. Un reto para cualquier vocalista, que Ariadna Redondo puede asumir sin problemas. “Estaban buscando una voz y un pianista que la hicieran -explica- y bueno, puedo hacer las dos cosas. Además, ya tengo esta versión de This Mortal Coil montada en mi repertorio de versiones; la hice en Zaragoza hace dos meses, en el concierto de presentación de mi disco ‘From The Dark’ en la sala Luis Galve del Auditorio”.

Ariadna ya estaba invitada a sumarse a la gira de Zinorbita por México el pasado diciembre, pero la presentación de su disco hizo que su incorporación se retrasara hasta la aventura estadounidense. “Me moría de ganas de contarlo, pero con los años me he ido haciendo prudente, y prefería confirmarlo ya con el billete de avión en la mano. Viajo con mi ‘loop station’ y un montón de discos, trataré de hacer contactos y demostrar estas seis semanas lo que puedo hacer”. Mientras tanto, el disco de Ariadna Redondo puede escucharse en Spotify y está físicamente a la venta en Linacero.

Gonzalo, por su parte, aprovechó los días muertos de la gira para grabar temas nuevos en el estudio Sombra de Somerton (Arizona), localidad pegadita a la frontera con México, en el condado de Yuma; allá regresará Zinorbita en concierto el 25 de marzo, al Red Moon Ale House. “Es fácil trabajar con él, tiene mucho talento –apunta Ariadna– y haremos algo juntos en el espectáculo, más en plan acústico, mi participación no se limita a ‘Song To The Siren’. Tengo muchas ganas de llegar y sumarme a esta experiencia”. Gonzalo Valdivia está en la gira 2022 desde el principio. El grupo ya ha dado cuatro conciertos, y el primero con Ariadna en el cartel será este jueves 17 en el Xalos Club de Anaheim (California), uno de los recintos más populares de la ciudad.

El viernes 18 actuarán en Riverside, a apenas media hora, una distancia ínfima para las que se manejarán luego en la gira. El sábado 19 la cita será en Bakersfield (dos horas y media al noroeste, por encima de Los Angeles), y el 20, en Fresno, otras dos horas más hacia el norte del estado. Dos fechas más en California (Glendale el 24 y San Diego el 25) darán paso a una salida a Arizona el 26, en Phoenix, para regresar al norte de California con paradas en San José (día 4 de marzo), San Francisco (El Toro, día 5) y previo paso por el Golden Gate, Livermore (día 6).

El día 11, la gira llega a la capital de Utah, Salt Lake City, y el 12 al club Imperio de Las Vegas, para encarar la recta final en Margate (Florida, junto a Boca Ratón y Fort Lauderdale) el 18, Atlanta el 19, el referido concierto de Yuma el 25 y el club Zona Zero de Denver el 26. Al día siguiente, por cierto, los Nuggets del Facu Campazzo juegan contra Oklahoma City Thunder en una de las últimas jornadas de la liga regular de la NBA en esta temporada; una buena opción de relax después de 16 conciertos en 40 días.