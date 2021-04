El pianista aragonés que triunfa en Spotify

El pianista aragonés Javier Lobe está de enhorabuena. En apenas unas horas, una de sus composiciones, ‘Lost time’, ha superado las 50.000 escuchas en todo el planeta, con especial énfasis en Estados Unidos. El motivo es que encabeza la lista de Spotify ‘Peaceful piano’, que cuenta con más de seis millones de seguidores y que está considerada la referencia pianística en esta popular plataforma.

“Estoy todavía sorprendido y un poco abrumado por esta gran respuesta. El pasado viernes publiqué la canción en todas las plataformas a través del sello inglés Bigo & Twigetti y este miércoles Spotify la colocó en su lista de piano con más abonados. He recibido muchísimos mensajes y en menos un día se han multiplicado las escuchas. Es un fenomenal escaparate para dar a conocer mi música a un público muy grande”, explica.

La canción que le ha proporcionado este éxito momentáneo fue grabada en la tienda de instrumentos Zingla, situada en el Actur, con la colaboración de un técnico del estudio zaragozano Luna Nueva. “Como dice su propio título -‘Lost time’-, está inspirada en el tiempo que hemos perdido por la pandemia. En mi caso, lo personalizo en mis hijos pequeños, que no han podido disfrutar de sus abuelos y de otros familiares. Y esos momentos perdidos ya no volverán, son irrecuperables”, revela.

Nacido en Zaragoza en 1981, Lobe es actualmente director de la Escuela Municipal de la Almunia de Doña Godina y profesor de Música en los Salesianos de dicha localidad. Su vocación musical germinó gracias a la influencia de sus hermanas mayores, Ana y Arantxa. “En casa el piano siempre ha estado presente. Mis hermanas siempre han sido un estímulo, aunque al principio yo me resistí un poquito. Pero en seguida me enamoré del piano, que me ha acompañado a lo largo de toda mi vida”, asevera.

A pesar de que toda su vida laboral ha consistido en el magisterio musical, desde hace un lustro también ha abordado la composición de sus propios temas. Contribuyó en la banda sonora del espectáculo ‘Vida. La sabiduría del pueblo’, de Factory Producciones, y que fue nominado a los Premios Max de teatro. En 2016 vio la luz su primer disco, ‘Dreams’, y en 2019 repitió con ‘Piano stories’.

“Desde hace unos meses he cambiado la táctica y ahora lanzo periódicamente canciones de una en una, que es lo que está en boga. Los resultados están siendo muy satisfactorios. Me encanta componer más que actuar en directo ya que me gusta pasar desapercibido. Aprovechar la fuerza y el alcance de las plataformas digitales es una maravilla y me permite mostrar mi música a todo el mundo estando en un segundo plano”, concluye.