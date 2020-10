Ariadna Redondo: "En la música resulta fácil dejar de ser visible e invisible"

¿Qué supone para usted cantar en la sala Luis Galve del Auditorio de Zaragoza?

No es la sala Mozart, pero es la sala especial para conciertos de cámara y igualmente estoy superemocionada. Es una sala a la que le tengo mucho cariño porque fue la primera vez que presenté mi proyecto en solitario.

Usted es cantante, compositora y pianista. ¿Cómo se plantea el concierto?

Al no poder excederme del tiempo por las medidas de seguridad, he tenido que organizar el concierto minuciosamente, dejando menos parte a la improvisación a la que estoy acostumbrada.

¿Cuál será el repertorio?

Voy a hacer una presentación de temas que incluiré en el próximo disco, junto con alguna versión. Tocaré canciones que no he tocado nunca y otras que, incluso habiendo interpretado anteriormente, lo he hecho de manera diferente: ‘Eye in sky’, ‘Y nos dieron las diez y las once’, ‘Bohemian rhapsody’, ‘Mediterráneo’, etc.

¿Estará sola o con banda?

Estoy sola, sola ante el peligro. Pero es la primera vez que hago un concierto entero con piano de cola.

¿Qué busca en la música?

No sé qué contestarle porque en realidad no busco nada, y a lo mejor ese es mi defecto: no tener grandes expectativas con ella. Simplemente me hace feliz y me llena como persona. Estoy muy agradecida de poder hacer lo que hago y aprender cada día.

¿Cómo se define, dentro de esa versatilidad que la caracteriza?

Soy muy autocrítica y si me defino, seguramente, sea para decir algo como que no tengo una gran voz o que como pianista autodidacta soy consciente de todas mis carencias, pero creo que el conjunto funciona y la verdad es que funciona muy bien. Tengo la suerte de saber comunicar y saber llegar al público. Estudio mucho, pues, al final, estar a tres cosas a la vez en el escenario requiere de cierta destreza.

Insisto de otro modo. ¿En qué momento está de su carrera?

Si no fuera por el coronavirus, diría que estoy en el mejor momento, Pero como todos los que nos dedicamos a la cultura estoy con mucha incertidumbre. A pesar de ello, estoy trabajando para sacar el disco adelante y con esperanzas de poder presentarlo a principios del año que viene. Y con un videoclip entre manos que posiblemente se estrene el próximo mes de noviembre. El estilo predominante en mi música es el pop, pero es un pop muy experimental con toques de jazz y soul.

¿Es fácil dejar de ser invisible?

En la música resulta fácil dejar de ser visible e invisible, es un mundo en el que hoy estás arriba y mañana abajo. Me gustaría que fuera más constante. Si no te mueves no existes y cuando tienes trabajo hay veces que debes rechazar otras ofertas porque todo ocurre a la vez.

¿Qué reflexiones le sugiere la pandemia?

Son tiempos complicados a los que nos tenemos que acostumbrar pero creo que no se está llevando bien. La gente está triste, y muy irascible; por muy difícil que parezca creo que deberíamos seguir viviendo nuestras vidas y olvidarnos un poco de la pandemia. Yo intento seguir con mi vida en la medida de lo posible.