Ariadna Redondo abre su corazón musical en Zaragoza: "Tengo muchas ganas de actuar allá"

No es una recién llegada, pero hasta el momento los directos habían sido el modo de empaparse de la magia que destilan sus interpretaciones. El paso ya está dado: Ariadna Redondo acaba de sacar el primer disco de su carrera. Es un epé de su autoría llamado ‘From the Dark’. El título evoca a la oscuridad y, sin embargo es pura luz. ‘Dark’, ‘Rain’, ‘Miles Away’, ‘Closer’, ‘Cry’, ‘Lie’; las seis patas de este banco se complementan en directo con otros temas propios y versiones muy particulares de grandes éxitos que cautivan a la zaragozana de manera especial.

Cantante, pianista y avenzada en el uso de loops en vivo, Redondo dota a sus composiciones de mucho detallismo, profundidad vocal y ecos nostálgicos, que en determinados momentos pueden recordar a las Cocteau Twins, Tori Amos o Kate Bush, gracias a la épica y elegancia que subyace en las armonías y arreglos, mientras que en otras ocasiones toma delicadas derivas pop cercanas a Alanis Morissette o Alicia Keys. El disco se presenta este martes 14 de diciembre en la sala Luis Galve del Auditorio (19.30, 12 euros en Ibercaja).

“Tengo muchas ganas -apunta Ariadna- y estoy más tranquila que el año pasado, cuando actué en la misma sala; impone respeto, pero también entusiasma. Ya tuve ocasión de pisarla hace cinco años, con motivo de la entrega de los premios Artes y Letras de Heraldo, un día especialmente bonito para mí. El día 14 cuento con dos colaboraciones para llevar el disco al directo: el Coro Amici Musicae juvenil y un violinista francés que vive a caballo entre Francia y España, Thomas Kretzschmar, ya conocido en Aragón. El disco lleva mucha producción; el directo más fresco, pero las colaboraciones van a aportar un punto especial a lo que podamos hacer en concierto”.

Ariadna explica que el disco ha sido un cocinado lento y complejo. ‘Cry’ ha sido la avanzadilla. “Empecé con una idea, y como buena indecisa que soy la acabé cambiando, tanto en el concepto como en los apoyos. Empecé a grabar en 2019 en el Laboratorio Audiovisual del Centro de Historias; allá registré pianos acústicos y alguna voz, y luego he trabajado en la producción con Bombony Montana. La tarea la íbamos haciendo en los ratos libres de ambos, sin prisas, teniendo en cuenta además que ha habido pandemia de por medio. Ha sido un proceso inusual, sin encierro en el estudio de 10 ó 15 días; a veces tardábamos dos meses en vernos de nuevo. En el disco están las canciones con las que empezó todo, vienen de cuando empecé a componer y trastear con el piano”.

Ariadna pasó por la banda Baskerville. “Son mis inicios; allí conocí a mucha gente interesante. Recuerdo a Joaquín Guzmán, que nos ayudó muchísimo, o Sergio Vallín, guitarrista de Maná, que nos invitó a varios conciertos. Estar en un grupo es algo que no he vuelto a experimentar, y que echo de menos por la gozada que es disfrutar en equipo de las buenas experiencias”.

En sus directos, Ariadna Redondo suele llevar una ‘loop station’ para convertir su voz y su teclado en elementos orquestales, si la ocasión lo pide. “No es algo nuevo, pero tampoco abunda mucho en Aragón. En mi caso es algo más que una herramienta, se ha convertido en una especie de sello de identidad; el aparato me ayuda a trabajar las armonías y la improvisación, salirme un poco de los cánones de una tercera arriba o abajo. Meto semitonales, un poco al uso de las Misteriores Voces Búlgaras. Me gusta investigar las posibilidades de la voz”.

El paso por Got Talent

Ariadna estuvo en la tercera edición de Got Talent España y su primeta actuación (pasó a semifinales) se emitió en 2018. Desde entonces se ha repuesto en muchas ocasiones. “A veces pienso, porque soy la mujer arrepentimiento, que fui demasiado pronto allá. En ese momento era una persona distinta, con el proyecto actual muy en pañales, y no tenía la seguridad que tengo ahora para salir al escenario. Aparecer en la tele es un escaparate y está muy bien; el triunfo fue ése, que me vieran y luego hayan tenido interés en escucharme. Fui un poco a ‘bah, bueno, vivamos la experiencia’ y me puse un poco cómica en el escenario; Risto me dio el ‘no’. En la semifinal no estuve como me hubiera gustado, la verdad; quizá hubiera sido mejor tocar una canción mía, pero me fui por lo comercial y erré”.

Las raíces familiares de Ariadna están en la comarca del Aranda. Ariadna del Aranda, un título muy sonoro y algo trabalenguas que ella lleva con orgullo. “En Brea me tienen mucho cariño, mi madre es de ahí, y ahí vivimos. Illueca también es mi pueblo por el lado paterno; siempre me tratan muy bien. Aún no he hecho el pregón -ríe- pero me han visto desde pequeñita dando mal”.