Aragonesas que llevan la voz cantante

Este año 2020 no está siendo fácil para la cultura en Aragón y, sin embargo, la creatividad no ha cesado para una gran cantidad de artistas que siguen adelante en la lucha por recobrar la normalidad. Es esta complicada senda musical, varias cantantes aragonesas despuntan con sus últimos trabajos y, cada vez que la situación lo permite, no pierden la ocasión de actuar en directo y mantener el contacto con el público.

Juventud y veteranía musical confluyen en un momento en el que, aunque queda mucho por conquistar, las mujeres ganan terreno. La cantante y guitarrista alcorisana Isabel Marco inició en 2018 su carrera en solitario tras 18 años al frente de la banda de rock Insolenzia. A comienzos de este año publicó su segundo álbum ‘Nada será igual’ y el pasado mes lanzó un epé con la grabación en euskera, catalán, aragonés y asturiano de ‘El respirar de las Piedras’, uno de los temas de ‘Nada será igual’. Desde julio hasta final de año en su agenda figuran 35 conciertos y en diciembre comenzará la preproducción de su tercer disco.

«Creo que el momento actual en la música es un reflejo de lo que estamos viviendo en general en nuestra sociedad. No sé si fue a partir del movimiento ‘Me Too’, pero ha habido un resurgir del movimiento feminista y eso ha hecho reaccionar un poco a la sociedad. En todos los ámbitos podríamos estar hablando de que existe una mayor visibilidad y eso es muy positivo –subraya–. Nos gustaría que todavía fuese más en el terreno de la música. Todavía falta que en los carteles de los grandes festivales figuren más nombres de bandas lideradas por mujeres o grupos de mujeres. Sería fundamental para conseguir una igualdad más real».

«La música es una carrera de fondo y si eres mujer el camino, hasta hoy, es muchísimo más largo y costoso»

Marco, quien además de música es maestra y psicopedagoga, señala que «la música es una carrera de fondo y si eres mujer el camino, hasta hoy, es muchísimo más largo y costoso». Afortunadamente, añade que ahora «hay muchísimas más mujeres y chicas jóvenes que están embarcadas en proyectos y la tendencia es que cada vez se vean más. Espero que continúe así, que dentro de poco no tengamos que hablar de una discriminación positiva y que ya no sea necesario aludir a esto porque ya se toma como normal».

Desde los 90 abrieron camino Amaral, Carmen París, María José Hernández, Clara Téllez; Pato Badián, Alicia Fernández, grupos como El regalo de Silvia y La nube... y antes, en los 60, Licia, Luisita Tenor, Pili y Mili, Elia Fleta, Teresa María, Luciana Wolf y Pilarín Lasheras, tal y como recoge Matías Uribe en el libro ‘Zaragoza 60’s’, (HERALDO).

Isabel Marco, Elem, Erin Memento, Begut, Viky Lafuente, Silvia Solans, Eva McBel y Paola Pinar ha

Un buen momento

La actriz y cantante barbastrense Silvia Solans se ha adaptado a las circunstancias durante la pandemia y no ha parado en todo este tiempo. Da clases de canto, continúa formándose, ensaya repertorios, colabora en la radio autonómica, se sube al escenario en las contadas ocasiones que está permitiendo la actual situación, compone temas propios y ultima un nuevo proyecto con el músico José Luis Arrazola.

Solans comenta que «llevamos unos años bastante dulces en el terreno de las mujeres y de la revolución que estamos viviendo. El 8M tiene cada vez más fuerza. Además, también nos estamos animando un poco a no ser solamente la cara bonita que está en la banda porque tiene que haber una chica que sea mona. Esto es algo que se ha hecho mucho. A mí me lo han propuesto varias veces», revela.

«Estamos dejando ese papel de chica mona que canta y queda bien en el escenario para reivindicar las cosas que nos pasan, las que queremos y necesitamos»



«Estamos dejando ese papel de chica mona que canta y queda bien en el escenario para reivindicar las cosas que nos pasan, las que queremos y necesitamos. Creo que estamos alzando nuestra voz, literalmente, porque sí que es cierto que hay cada vez más mujeres en la música –afirma–. Tengo una gran cantidad de alumnas, de 15 y 16 años, que se animan a componer y tienen cosas que decir porque ahora parece que se pueden decir. Es precioso ver lo que está pasando ahora y lo que nos queda».

La artista se muestra optimista con el mundo de la música en general y con el de las mujeres que encuentran su pasión en cantar, componer, interpretar... «Ver las ganas y la ilusión que le ponen haciéndose sus grupos y sus canciones es una gozada».

Nuevas herramientas

La zaragozana Elem (Laura Cebrián) lanzó a finales de 2019 ‘Lapso’, su primer disco de estudio. Este verano actuó en el festival Sonna y en el de los Castillos, y la semana pasada en el ciclo De la Raíz, compartiendo escenario con La bien querida. Cerrará el año con un concierto en Caixaforum. Acaba de sacar la canción ‘Va a ser que no’, perteneciente a su próximo trabajo. «Mi idea este año es ir grabando, sacar canciones a lo largo de 2021 y al final recogerlas en un disco», cuenta.

En este contexto, Elem percibe que ahora hay muchas mujeres en activo en el mundo de la música: «Sí que hay más movimiento. Tal vez influye que ahora es más fácil dar a conocer el trabajo a través de las redes sociales. Antes necesitabas una discográfica para salir a la luz y ahora con Youtube, Instagram, con todas las redes en general, es más sencillo» aunque recalca que «otra cosa ya es la distribución a través de una discográfica. Pero lo que está en nuestra mano, difundirlo por nuestras redes y que la gente lo comparta, ayuda y ahora se conocen a más artistas que antes».

En esta nueva ola de artistas surfea Erin Memento. La cantante, compositora e ingeniera de sonido zaragozana ha grabado un nuevo disco, del que anteayer sacó su primer adelanto, ‘No! No! No! No!’, y ha vuelto a colaborar con Bunbury en su próximo álbum. Antes de que termine el año publicará otro single «una balada y luego ya, un poquito después sacaremos el epé». El próximo día 27 compartirá escenario con Eva McBel en el centro cívico La Almozara.

McBel publicó su primer epé el pasado 23 de octubre, un trabajo grabado en Madrid, donde reside actualmente. «Ahora hay un montón de mujeres haciendo y creando buena música», apunta. La artista aragonesa dejó la capital aragonesa para emprender nuevos rumbos, pero confiesa que intenta estar «lo máximo posible en Aragón, juntarme con otros artistas y sí, estoy aquí, pero con la mitad de la cabeza allí».

Hasta el infinito y más allá

Viky Lafuente (Zaragoza, 1980), semifinalista del programa ‘La Voz’ (Antena 3) está al frente de un nuevo proyecto: Viky & The Wild. El sencillo ‘Got to learn’ es el adelanto de su próximo elepé, que saldrá en febrero. «Es mi proyecto musical definitivo, una banda de rock y soul que acabamos de arrancar, aunque ya llevamos muchos años en la música. Lanzaremos el próximo ‘single’ el 27 noviembre y varios más hasta que salga el disco al completo. Y de ahí al infinito», cuenta. En el horizonte, además de un gira nacional también vislumbran citas internacionales, cuando la pandemia lo permita.

Otra artista aragonesa, Paola Pinar, acaba de editar su primer álbum, ‘Mira cómo arde’, y ayer lo presentó en Zaragoza (Fnac). «Incluye el tema ‘23 de abril’, mi canción favorita porque se la escribí a mi padre, –explica–. Ahora estamos con la gira por varias ciudades y después empezaré a trabajar con Sony en el próximo proyecto. Mientras, sigo preparando cosas nuevas». avanza.

Begut (Beatriz Gutiérrez) estudió composición en Londres y ahora reside en Madrid. En 2017 interpretó con solvencia ‘La estatua del jardín botánico’ en la gala de los Premios de la Música Aragonesa ante Santiago Auserón, premio a la trayectoria en aquella edición. Esta risueña cantante zaragozana prepara un nuevo epé con temas en castellano que verá la luz en el mes de enero. «Tengo muchísimas ganas de volver a tocar en Zaragoza», asegura.

Afortunadamente, la nómina de artistas es cada vez más extensa en Aragón. A ella se suman Mar Giménez, Milena Casado, Laura Ruiz, Ariadna Redondo, Alicia Ge, Adriana Terrén, Lux, Cris Alonso (Endorphin Shot), Nuria y Ana Martínez (China Chana), Patricia Destoky (The Patinettes), los grupos Lady Banana y Selene, Anajú, Karina Soro, Vicky Tafalla, Bebegrande o Gasy Lo, entre muchos otros nombres.