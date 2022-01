La banda alemana Rammstein graba una versión de 'Entre dos tierras' y proclama de nuevo su devoción por Héroes del Silencio

Hace ya algunos años que Till Lindemann, icónico vocalista de la banda alemana Rammstein, mostró en público su admiración por Héroes del Silencio. El calado de la banda zaragozana en tierras alemanas es bien conocido, y Lindemann (ligeramente mayor que los cuatro Héroes, pero coetáneo) conoce bien su música desde los primeros años 90, cuando el impacto de los autores de ‘Entre dos tierras’ se convirtió en masivo por tierras teutonas. Rammstein, que no saca disco desde 2019, tiene ya lista su próxima producción, que lanzará antes de mayo, y ha grabado una versión en castellano de este tema de Héroes, que la revista ‘Rolling Stone’ situó en el puesto 47 entre las 200 mejores canciones de pop y rock en castellano de toda la historia.

No es el único homenaje reciente de Rammstein a Héroes y ‘Entre dos tierras’, por cierto. La pasada primavera se aliaron con la firma española Balenciaga para crear una colección de moda unisex, acompañada de un heterodoxo listado de canciones para Apple Music, en el que se incluía la canción de los zaragozanos junto a otros himnos del gusto de Lindemann y compañía, como "Parallel Universe" de Red Hot Chili Peppers, "Suspirium" del líder de Radiohead Thom Yorke, ‘13 beaches’ de Lana del Rey, ‘The Wretched’ de Nine Inch Nails o ‘Kashmir’ de Led Zeppelin.

En una entrevista de hace siete años con Rafa Basa, veterano especialista español en rock y metal, el germano decía literalmente “me encantan Héroes del Silencio, ‘Entre dos Tierras’ es genial, es una de mis canciones favoritas, definitivamente deberíamos hacer una ‘cover’ suya”. Aunque se ha tomado su tiempo, Lindemann ha materializado ese deseo. ‘Entre dos tierras’ fue el santo y seña de ‘Senderos de traición’, el disco que encumbró definitivamente a Héroes en las listas de éxitos. Lo produjo Phil Manzanera, miembro de Roxy Music, y se lanzó en 1990. Contiene otros temas ya inmortales de la banda como ‘Maldito duende’, ‘La carta’, ‘Oración, ‘Hechizo’ o ‘Con nombre de guerra’. En Alemania, el disco entró sin seguir el camino promocional que es habitual en estos casos, y por ello resulta aún más llamativa la repercusión que llegó a tener el grupo allá.

Héroes del Silencio, antes de comenzar su gira de 2007: Andreu, Bunbury, Cardiel y Valdivia. HA

Héroes al habla

Juan Valdivia, guitarrista de Héroes, manifiesta su orgullo por la versión de Rammstein. “Es un grupo cañero, y nos alegramos mucho de que la canción les guste hasta el punto de hacer una versión, aunque también me parece muy bonito el trabajo de los grupos tributo que tenemos. Tuvimos cierto impacto en Alemania, y supongo que de ahí viene la cosa. Me la mandaron y les ha quedado muy bien. ¿Que si me choca lo de que sea en español? No, hombre, cantan en español en Alemania, nosotros hicimos lo mismo -ríe- hace treinta años. Fue una suerte contar con Phil y su ingeniero de sonido, el equipo técnico de aquel disco fue increíble”.

La versión de Rammstein es respetuosa con la original, pero con el riff acelerado y llevando el arreglo al terreno de los de Lindemann, hasta el punto de que alguien que no conozca a Héroes y sí a Rammstein pueda pensar que la canción pertenece al bagaje del grupo nacido formalmente en Berlín allá por 1994.

El bajista heroico, Joaquín Cardiel, también celebra la iniciativa de la banda alemana. “Las canciones de Héroes siguen en boga, se siente como un homenaje que gente como Rammstein haga su versión de ‘Entre dos tierras’ y me alegra, porque sigo al grupo y me gusta. El papel del bajo es más directo en esta canción, no se hacen tantas armonías sobre la guitarra, es un pimpampum y adelante. Hay cierta armonía en la estrofa, porque Juan hace unos arpegios en sí y fa sostenido menor, puedo ir jugueteando un poco alrededor, de pronto se mete un sol antes de entrar al estribillo, pero el resto, tacatacatá, y la batería igual”.

El amo de la batería en Héroes, Pedro Andreu, se expresa en parecidos términos. "La versión de Rammstein es un regalo de la vida, realmente sorprendente, me encanta. Ojalá venga a tocar a España pronto, allí estaré; además, hace unos días hablé con Enrique sobre el tema y me dijo textualmente que se sentía honrado por la versión, también le pareció genial".

Otras versiones

Los Rammstein no han los únicos referentes teutones del rock en manifestar su admiración por Héroes. Ralf Scheepers, de Primal Fear, canta sin apenas acento ‘guiri’ en una versión de ‘Entre dos tierras’ junto a los metaleros argentinos Claudio Quesada y Rafael Fidanza, y comentó que la palabra ‘culpa’ -que figura en el corazón del estribillo- se convirtió, por pura sonoridad, en un fetiche para él a la hora de brindar con cerveza.

En España, una de las versiones más curiosas y hermosas, con el piano acaparando la pieza, es la de la banda Mäbu; los de Bilbao están liderados por María Blanco Uranga, hija de los populares Sergio y Estíbaliz, y llevan ya 14 años de carrera, con cuatro elepés de larga duración y un buen puñado de maxis y sencillos en su haber.

Dos bandas de rock gestadas en Madrid, Sôber y Skizoo, también hicieron las suyas; los primeros cuentan con la voz de Carlos Escobedo, una de las más privilegiadas del género en el entorno nacional, y los segundos se identifican con la figura de Morti, antiguo líder de El Fantástico Hombre Bala y miembro del grupo Bushido junto a Carlos Ann, Bunbury y Shuarma.

Como detalle curioso está la revisión de la banda gótica italoaustriaca Evenfall, con el lirismo vocal de Roberta Staccuneddu como guía y una segunda voz gutural, propia del death metal. Hay más, por supuesto, incluyendo las que han registrado los cientos de grupos tributo a Héroes, pero las aquí detalladas son las que han tenido algo más de recorrido en el entorno nacional e internacional.