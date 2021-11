Juan Valdivia: "Los Beatles merecerían un homenaje cada día del año"

No es complicado encontrar días relevantes en el mundo de las efemérides, y menos aún en el vastísimo universo de la música popular. Eso sí, algunos días relucen de manera especial, y son áureos de verdad. El 27 de noviembre salió al mercado estadounidense un elepé llamado ‘Magical Mystery Tour’, quizá la obra más bizarra de cuatro muchachos de Liverpool llamados The Beatles. Lo editaba Capitol Records. Apenas 12 días después se lanzó en Reino Unido con un formato extraño, doble epé; habría además película homónima.

Ese mismo 27 de noviembre, un cuarto de siglo atrás, nacía en Seattle otro muchacho llamado a marcar una época en la música, Jimi Hendrix, cuya trágica muerte coincidió con el fin oficial de The Beatles como banda en el año 70. Un año en el que la música murió un poco, ya que también sería el último en la vida de Janis Joplin; en 1971, curiosamente, Don McLean dedicó una canción al día en que murió la música, el 3 de febrero de 1959, tras el accidente aéreo que se llevó a Ritchie Valens, Buddy Holly y The Big Bopper.

Jimi Hendrix, durante una actuación. Heraldo.es

Juan Valdivia, guitarrista de Héroes, tiene sentimientos encontrados con Hendrix, siempre desde el respeto. “Es como el Santo Grial, parece que el guitarrista que no dice que Hendrix fue el mejor no tiene ni idea de lo que habla, es un tema tabú. Personalmente escuché todo lo que sacó, y tiene un valor tremendo: fue un pionero, hacía cosas nunca vistas, estiró mucho la cuerda; yo tenía apenas cinco años cuando él murió. Cuando empecé a tocar me fijé en otros guitarristas, más sencillos; comencé a los 9 y me gustaba el rock’n’roll, cosas más clásicas. No se podía empezar por Hendrix; yo me lancé escuchando a Tequila, Ariel Rot y Julián Infante, y eso no quiere decir que hiciesen música ‘fácil’, ambos hacían punteos increíbles, sobre todo en los instrumentales del primer disco. Luego llegué a Dave Gilmour, a Pink Floyd. Y George Harrison también, no dejaba de hacer arreglos maravillosos. De hecho, los Beatles merecerían un homenaje cada día del año, siempre hay una razón para celebrar su existencia”.

Estrellas alineadas

El zaragozano Fernando Rickenbacker es guitarrista de Los Modos, Alex y los Coupés y Alexandra & The Goldtriggers, y ‘beatlemaníaco’ a ultranza. “No sabía que el ‘Magical’ había salido el día del 25 cumpleaños de Hendrix: curiosa coincidencia. Todos acabamos invocando a los Beatles, pero mi pasión por la guitarra no viene de ellos, aunque los juegos de las doce cuerdas de Harrison son gloriosos. Son la mejor banda de la historia en conjunto, pero si los analizas uno por uno, el gran músico es Paul. Y la verdad es que no es raro pensar en la conexión entre Juan Valdivia y Hendrix, tanto en ‘Avalancha’ con Héroes como en su disco ‘Trigonometralla’, aunque naturalmente en su caso siempre está ahí Pink Floyd. A Hendrix se le conoce mucho más por la Experience que por la etapa anterior, pero pasó por todos los palos, es un instrumentista sorprendente”.

The Beatles, en la película 'Magical Myster Tour'. Heraldo.es

Rickenbacker apunta que el sonido de Hendrix “es muy hijo de la era, bien saturado, con todo ese ‘fuzz’. En cuanto al ‘Magical’ es un disco un poco maldito, si lo piensas; los Beatles tienen su primera etapa, una música que me gusta mucho, y la cesura está en ‘Revolver’, quizá la cumbre del invento, donde ya se apuntan muchas maneras de la época ‘barbas’, y perdón por el irrespeto. El Magical es un disco muy poco ‘beatle’, casi orquestal, raro”.

Rickenbacker (en segundo plano, con traje y gafas de sol) con la formación de Alexandra & The Goldtrggers. HA

Rickenbacker, por cierto, sube este sábado con su Stratocaster (20.00) al escenario de la Campana (Prudencio, 7) con el repertorio de Alex y los Coupés. “Empezaremos puntuales”, asegura.