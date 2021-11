El artesano joyero Fernando Piró y Pedro Andreu se alían para crear una colección

“Este año llegó a casa un regalo muy especial; un anillo de plata de ley con el logo de Héroes. Fernando envió el mismo regalo a Enrique, Joaquín y Juan”. Así cuenta Pedro Andreu, batería de Héroes del Silencio, su primer contacto con el joyero valenciano Fernando Piró, asentado hace muchos años en Zaragoza. Artesano y músico unen ahora fuerzas en un proyecto común que irá arrojando resultados en los próximos meses: una colección de joyas y complementos bajo la marca Siempre Héroes, creada por Andreu.

El dúo charla en el estudio de orfebrería que tiene Piró en la zaragozana calle Rufas. “Raúl Baquedano, de Hombres Medicina, era mi contacto con el mundo de la música zaragozana –explica Piró– y le conté de mi idea de los anillos, que parte de la gratitud hacia un grupo que me hizo disfrutar muchísimo cuando era más joven, y que aún lo hace: Héroes del Silencio. Me presentó a María Cardiel, hermana de Joaquín, que además de hacerle llegar el anillo a su hermano se encargó personalmente de llevar el regalo a Pedro”.

Cadena de favores

La cadena continuó con los otros dos miembros del grupo, Juan Valdivia y Enrique Bunbury. Piró detalla los pasos. “Del de Juan se encargó su hermano Pedro, majísimo, contactado por la propia María. Para que le llegara a Enrique, mi amiga Teresa Azcona me presentó a Miguel Ángel Lamata, que enseguida se prestó a ayudar a la causa. Contactó a Nacho Royo, mánager de Enrique, que vino aquí al estudio, y listos. Todo el mundo ha sido encantador en este proceso. El anillo es realmente un sello, y mi ilusión –ríe– es que lo usen para lacrar sobres de cartas que se envíen entre ellos”.

“Usaste los caminos adecuados -dice Andreu, sonriendo- no has caído en ninguna zarza, y lo del lacre es muy bonito: un sello para comunicarse”. “Héroes -replica Piró- es fundamental en la historia cultural de Zaragoza en los últimos 30 años; conforme he ido sabiendo más acerca de la historia del grupo y su impacto, he flipado con el arrastre que sigue teniendo en toda España y América Latina. Conociéndoles más allá de la música, me hizo todavía ilusión rematar un trabajo bien hecho para ellos”.

Fernando Piró quedó muy impresionado con el reciente documental sobre Héroes, estrenado la pasada primavera, y destacó un detalle que ha generado ríos de rumorología en las redes. “Hay una frase sobreimpresionada que cierra el documental y dice ‘nunca han vuelto a tocar juntos’. La palabra ‘nunca’ está en rojo, y el resto de la frase, en blanco. Imagínate las especulaciones; yo no entro en ellas, claro, pero cuando tienes cierta edad, los silencios y los puntos suspensivos dicen mucho”. Andreu sonríe, y tampoco entra al trapo. “El documental va a los Forqué, y podría acabar nominado a los Goya. No sé si tiene posibilidades de ganar, pero la verdad es que me gustó mucho, está muy bien hecho, igual que el anillo de Fernando”.

El anillo de plata que hizo Fernando Piró para los cuatro Héroes, con su lacre. Francisco Jiménez

La colaboración entre Fernando y Pedro también va a fluir. “Todos los involucrados en el envío de los anillos quieren saber qué viene ahora”, comenta Piró. “Con la creación de la marca Siempre Héroes -replica Andreu- veo opciones infinitas. Estamos preparando ‘merchandising’, se está diseñando una web para gestionar este proyecto y mover otras ideas; tenemos desde textil hasta complementos, y el contacto con Fernando fue a través de Adrián Garcés, otro batería aragonés, que trabaja conmigo. Me gusta cómo trabaja Fernando y creo que vamos a hacer cosas muy interesantes”. “La idea es plasmar esta ilusión y creatividad que exhibe Pedro en piezas que se puedan llevar encima, una colección con varias gamas para que pueda llegar a un público amplio”, explica Piró. En el proyecto también se ha involucrado la blogger zaragozana Susana Moreno, especializada en moda, y Andreu también maneja otras ideas creativas junto a Be Digital First, división de la agencia 3Lemon.