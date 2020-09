Blanca Resano: "A Margarita Xirgu y Lorca me condujo la pasión incondicional por ellos"

¿Qué se siente más Blanca Resano: actriz, directora teatral, productora?

Siento que estoy entregada a las artes escénicas de forma inevitable, ahora desde la dirección, pero ante todo me siento creadora de espacios y tiempos en los que deben encontrarse los personajes para poder contar su historia.

¿Cómo nació su pasión por el teatro?

¿Cómo nacen las pasiones? No lo sé. A veces pienso que forma parte de mi ADN, como el color de mis ojos. Una vez me dijeron que tenía un antepasado que desde el más allá proyectaba en mi su hacer artístico… ¿Me lo debería creer? (jajajajaja)

Muchas veces ha hablado con inmenso cariño de Pilar Laveaga. ¿Es su maestra o lo sería más Pilar Delgado?

Pilar Laveaga aposto por mí, me llamó para trabajar en su compañía y siempre me decía que tenía mucho talento. Aprendí bastante de ella como empresaria y productora. Pilar Delgado fue una gran actriz a la que siempre admiraré. Las dos son para mí un ejemplo a seguir.

¿Es Aragón, especialmente, una tierra desconsiderada, o en todas partes cuecen habas y vivimos tan de prisa que lo más fácil y frívolo es el olvido?

Exacto, lo más fácil, a veces, es olvidar. Para algunos es más sencillo que para otros, a mí personalmente me cuesta mucho olvidar. Cuando se trata de recordar a las mujeres de la escena teatral aragonesa, la realidad es que no se ha hecho nada por ninguna ellas desde las instituciones. En 2014 desde la Plataforma Actrices para la Escena coordiné la organización de un cariñoso y emotivo homenaje a Pilar Laveaga, Pilar Delgado y Pilar Doce que tuvo lugar en el Teatro Principal de Zaragoza y en el que participaron figuras destacadas de la profesión teatral aragonesa y de la cultura. Acciones como ésta deberían figurar en la agenda de las políticas culturales, no solo en la mía.

¿Cómo son 24 horas en su vida: en el teatro, hilvanando proyectos, dando clases, buscando actrices?

Intensas, la creación es siempre intensa. Hacer teatro lleva mucho tiempo, mucha dedicación. No hay horas en el día, ni en la semana, no tienes una máquina en donde fichar la hora en la que empiezas y acabas. Intenso es también el proceso que te lleva y te trae hasta que las cosas van cogiendo forma.

¿Por qué en 40 o más no se han conseguido oficializar las enseñanzas de la Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza, de donde han salido tantas y tantos intérpretes?

Porque la institución, en este caso el Gobierno de Aragón, con las competencias para poder hacerlo, todavía no lo ha hecho. Pueden pasar 40 años o más... Les tiene que interesar, pero de verdad, que se convierta en realidad el hecho de que Zaragoza tenga una Escuela Superior de Arte Dramático, sin más perecederas expectativas que no van a ninguna parte.

"Al Gobierno de Aragón le tiene que interesar, pero de verdad, que la Escuela Municipal de Teatro se convierta en realidad el hecho de que Zaragoza tenga una Escuela Superior de Arte Dramático, sin más perecederas expectativas que no van a ninguna parte"

Con un amplio bagaje a sus espaldas, dio un paso hacia adelante con ‘Doce Reinas’ ¿Cómo ve aquella experiencia de mujeres solas?

Las reinas en la historia, da igual el país, no lo tuvieron nada fácil pese a ser reinas, finalmente la mayoría de ellas se quedaron solas.

La Plataforma Actrices para la Escena, desde donde nació el proyecto de 'Doce reinas', contó con el respaldo absoluto del público. Paradójicamente nos dejaron “solas” cuando nuestro proyecto, que insisto tuvo una gran acogida, no fue programado en la Feria Internacional de Teatro y Danza de Huesca de aquel año, ni del siguiente. Afortunadamente formamos parte de la programación del Festival Ellas Crean de la Comunidad de Madrid. ¿Por qué no fuimos programadas en aquel momento, en la Feria de Teatro de nuestra Comunidad durante dos ediciones consecutivas con 'Doce Reinas'? ¿por qué, tampoco, en ninguna de las ediciones a las que nos hemos presentado con el segundo espectáculo de la Plataforma, 'Yo soy Coco'? Continúa siendo una experiencia de mujeres solas, al parecer.

Sigue en ello. Pensemos en ‘Yo soy Coco’, que acaba de citar. ¿Cree que ha conseguido lo que buscaba, fijar la atención sobre esa mujer moderna que anticipó muchos aspectos de la moda?

Creo que sí, que lo hemos conseguido, de hecho, el público sale sorprendido y muy satisfecho de lo que se le ha contado al final de cada representación en todos y cada uno de los lugares donde hemos presentado el espectáculo. Eso me reconforta porque me hace pensar que sigue mereciendo la pena recontar la vida de este tipo de mujeres desde una visión mucho más amplia, alejada de los estereotipos y convencionalismos a los que la historia les ha hecho estar sujetas la mayoría de las veces. La vida de Coco Chanel es apasionante y merece ser contada desde otro punto de vista.

Y ahora, en noviembre, estrenará en el Teatro Principal una obra sobre Margarita Xirgu y García Lorca. ¿Qué le condujo hacia ellos?

Mi incondicional pasión por ellos. ¡Qué vidas más interesantes! Trabajar sobre la relación profesional que les unió e investigar todo lo que hicieron juntos y cómo lo fueron consiguiendo es muy atrayente. Una historia con un final no deseado para cada uno de los dos hace que tenga mucho más valor lo que consiguieron juntos. Me gusta hablar de ellos como un tándem perfecto.

Empezaron a colaborar con ‘Mariana Pineda’, la mujer que bordó la bandera liberal. ¿Será importante para ustedes esa pieza o no?

Sí, lo es y mucho porque 'Mariana Pineda' fue la primera obra que Federico le entregaría a Margarita para que ésta la estrenará. Significó el comienzo de una relación profesional, de casi diez años, muy fructífera para el poeta y renovadora para la Xirgu. Margarita se convertiría en la precursora de la obra dramática lorquiana.

Blanca Resano en su cada, rodeada de objetos y de libros. Guillermo Mestre

¿Cómo fueran las relaciones entre ambos?

Creo que fue una relación de admiración mutua que les hizo alcanzar muy buenos resultados artísticos. Un dramaturgo que encontró a su actriz y que, además, le proporcionaría la estructura empresarial perfecta para triunfar. Por otro lado, para la Xirgu, Federico fue una auténtica renovación y todo un hallazgo

El texto, de nuevo, es de Susana Martínez, que ya había redactado las piezas anteriores, la primera en colaboración con Eva Hinojosa. ¿Qué le ha pedido o sugerido? ¿Cómo es?

Le pedí que escribiese una bonita historia con un final no tan bonito. Le dije que era importante hablar de Federico desde la Xirgu y de su “sacerdocio lorquiano”, como ella decía. El texto lo componen diez escenas que arrancan con la propia Margarita que dialogará con su asistente personal y amiga Teresa. Se trata del último equipaje de la Xirgu. Una revisión de lo que fue su vida y su teatro con Lorca. Un viaje de ida y vuelta a través de sus recuerdos más valiosos

Y alguna sorpresa que espero haga que el espectador acabe sintiéndose en las butacas del Teatro Principal tan a gusto como en el sofá de su casa.

¿Qué le atrae de Lorca? ¿Cómo ve esa faceta de dramaturgo poético, que se despoja poco a poco y llega a ‘La casa de Bernarda Alba’?

Me atrae su lenguaje, la manera tan maravillosa que tiene de expresar el amor y la consecuencia dolorosa de éste. Siempre hay mucho dolor en Lorca porque sintió demasiado amor seguramente. Es precisamente eso lo que me hechiza del teatro de Federico por eso es único. He visto todo lo que he podido sobre García Lorca en teatro y solo escuchar sus palabras hacen que los actores y actrices jueguen con una “pequeña” ventaja, ocurre lo mismo con Shakespeare.

"De Lorca me atrae su lenguaje, la manera tan maravillosa que tiene de expresar el amor y la consecuencia dolorosa de éste. Siempre hay mucho dolor en Lorca porque sintió demasiado amor seguramente"

¿Cómo definiría o explicaría la magia de la escena?

Como los que rezan explican su fe. Es mi religión la escena. A mi se me llena el pecho de aire cuando estoy en un teatro. La magia no se puede explicar, simplemente ocurre.

Acaba de protestar porque no han recibido nada de ayuda de Zaragoza Cultural. ¿Es Zaragoza plaza difícil en cuanto a ayudas?

Es indignante, no difícil. Resulta que no somos merecedores de las ayudas a las que honrosamente nos presentamos como muchos compañeros y compañeras de profesión. ¿Por qué? Tenemos factura para estar en el Teatro Principal pero no para recibir apoyo económico de unas ayudas públicas. No estoy sola en todo esto, al contrario, me acompaña un equipo de producción y gestión formado por Paco Sevilla, como director técnico, y Chati Calvo desde la distribución con muchos años de trabajo como agentes responsables del tejido cultural. Además, cuento con un equipo artístico valiosísimo compuesto por cinco buenas actrices: Silvia García, Ana Pérez de Saracho, Blanca Sanchéz y las veteranas Pilar Gascón y Amor Pérez, con treinta años de profesión teatral a sus espaldas; dos bailarinas, Elia Lozano y Gema Morado, que han formado parte de importantes ballets nacionales e internacionales; una directora musical, Noelia Gracia, con una trayectoria intachable, que ha coordinado la composición musical con otros dos grandes músicos Jesús Ortiz y Josué Barres, y una dramaturga, Susana Martínez, a la que deberían apoyar sin titubear. Parece que no somos un equipo suficientemente profesional como para que nos apoyen a través de las ayudas a la producción teatral de Zaragoza Cultural. Es indignante, absolutamente indignante, no difícil insisto, indignante.

¿Quiénes son sus autores favoritos, y sus tres piezas?

El bardo inglés, William Shakespeare, encabeza la lista, Federico podría continuarla y no hay tercero porque son bastantes. Se han escrito grandes textos que llevados a la escena han sido auténticas joyas. Eso sí que es difícil, quedarse solo con tres.

"Parece que no somos un equipo suficientemente profesional como para que nos apoyen a través de las ayudas a la producción teatral de Zaragoza Cultural. Es indignante"

¿Qué le interesa de lo que pasa a su alrededor a una mujer como usted?

El mundo, me interesa mucho lo que pasa en el mundo. Estamos en una situación muy compleja de la que, estoy segura, saldremos, pero que me hace cuestionarme muchas cosas. Todo lo que está pasando, todos los días, son historias que luego habrá que saber contar muy bien para no olvidar y así poder honrar a quienes las vivieron en primera persona.