Julia Dorado, la lucha y la decidida entrega de una mujer en el arte

Preparó Julia para cenar unos “spaghetti ai frutti di mare” espléndidos, como sólo los saben preparar en Italia, la pasta al dente, el tomate cortado a trocitos y frito, los mejillones, las gambas y las almejas formando una armonía sólo superada por el sabor a mar. Julia Dorado y Pablo acababan de regresar de Italia, donde vivieron en Parma desde 1982 a 1985. En la Universidad de Parma Pablo Trullén había sido contratado como profesor de Filología Española. La cena y la agradable tertulia ya ven que son para recordar. Me viene a la memoria que Goya presentó al concurso convocado por la Academia de Bellas Artes de Parma el cuadro 'Aníbal vencedor, que por primera vez miró Italia desde los Alpes'. Pero estamos hablando de Julia Dorado que también preparó dos exposiciones en Parma, además de visitas a museos y conocimientos de gente del arte, asistencia a ferias de arte de Milán, Bolonia y Venecia, cosas propias de una persona inquieta y persistente en su ‘percorso’ artístico.

Hay coincidencia entre los especialistas en que en ese tiempo italiano hay un cambio, una renovación en Julia. Atrás quedaban los 'paisajes' y los 'pasillos' de notable éxito de los años anteriores que a Dorado le pareció que el éxito era sinónimo de encasillamiento. Buscó nuevas formas de expresión; estábamos en la crisis de las vanguardias y se establecía la posmodernidad. Julia Dorado siempre ha sido crítica con todo lo acaecido. Al fin y al cabo el cubismo, el trazo geométrico y la sobriedad habían estado presentes en los artistas del Grupo Pórtico y en Santamaría, Vera y Sahún del Grupo Zaragoza, del que también había formado parte Julia Dorado.

En 1988 Julia Dorado se trasladaba a Bruselas, donde Pablo Trullén iba a ser traductor en la Secretaría General del Consejo de Ministros de la Unión Europea. Se establecieron en una casa de 1897 en la Chaussée de Waterloo, una casa de cuatro plantas, donde tenía un amplio estudio y unas vistas hacia una zona transitada. Allí las influencias de la abstracción fueron las derivadas del Grupo Cobra. En Bruselas se introdujo en algunos ambientes artísticos y expondrá en muestras individuales y colectivas, siendo la Galería d’YS donde más veces lo hizo. Sin embargo, Julia Dorado durante sus estancias en el exterior, siempre mantuvo sus contactos y amistades en España. Así formó parte de una colectiva organizada por mí en la Galería Aragonesa del Arte, junto a otras artistas; más tarde lo haría de forma individual en 2010 con el título de ‘La viajera’, sin duda muy acertado. Resumiendo, Julia se formó en Zaragoza, pasó por Barcelona, París, Estados Unidos, Parma, Bruselas. Buscó aires nuevos, ya se sabe que el cierzo de Zaragoza es muy áspero.

Julia Dorado, pintora de espejos, pasillos, misteriosas masas de color. Guillermo Mestre.

Julia Dorado ha procurado no encasillarse nunca. En líneas generales podemos decir que es una pintora que se mueve en la abstracción informalista, pero siempre ha tenido cabida la figuración en su pintura, de forma especial en su obra gráfica, pero también en sus pinturas con distintas intenciones. Son signos y símbolos, son líneas arquitectónicas, son escenarios vacíos que los llenara el espectador. Una veces con predominio del color, otras con predominio de la línea. También ha practicado el collage, el texto como fondo de las pinturas. Dorado manifestó en una entrevista para ‘Andalán’ de Alicia Murria: “Yo pinto mucho en papel y me ha gustado siempre una técnica que fuese poco matérica, aérea a veces; una connotación japonesa, si tu quieres, me interesa la transparencia, lo licuado, el agua, da lo mismo que maneje acuarela, óleo o acrílico, lo convierto todo en agua … “

Volviendo a la obra gráfica, hay que decir que practicó y domina el grabado y sus técnicas –linóleo, litografía y aguafuerte, luego la serigrafía y los monotipos. Interesante y desprendida fue la donación a Fuendetodos de su obra gráfica en la que se destacan dos periodos: el de 1965 a 1969 realizada entre Zaragoza y Barcelona y el que se desarrolla en Bruselas entre 1993 y 1998.

Julia Dorado en su estudio de Zaragoza. Guillermo Mestre.

No me puedo entretener en otros menesteres como una selección de sus más de 50 exposiciones individuales, en sus premios, pero sí que he de tener tiempo para recordar que ha expuesto en el Palacio de Sástago, en La Lonja y que ha recibido el Premio Aragón-Goya en 2012, el mismo año en que regresó a Zaragoza a vivir, esta vez en el centro de la ciudad.