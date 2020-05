¿Qué es el zaragocismo? Óscar Sanz rinde homenaje al Real Zaragoza

¿Qué es el zaragocismo?, dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es el zaragocismo? ¿Y tú me lo preguntas? El zaragocismo... eres tú. Que me perdone Gustavo Adolfo Bécquer por la manipulación pero no encuentro nada mejor que sus excelsas rimas para definir ‘Casablanca, Madrid, París’ (Óscar Sanz, GP ediciones, Zaragoza, 2020). El zaragocismo es Antón Castro, Manolo el del bombo, Rafa Blanca, Diego Peña y Bernal. Son Chorche, Sanzito, Luis Ayala, Pedro Casamayor, Mendi y Luis Pastor.

Es mi padre, al mediodía, regresando del Hospital Militar los lunes con HERALDO y, junto con mi hermano Alberto, leer ávidos las crónicas de las gestas de Valdano, Señor, Barbas y Amarilla, en tiempos de la EGB. Son los recortes de periódico que coleccionábamos de alineaciones, crónicas y fotos en blanco y negro (con la publicidad de las camisetas de los futbolistas tachada) de partidos contra la Roma, el Wrexham o el Hamburgo. Son mis hijos, Miguel y Gonzalo, llorando jornadas amargas de goles en el último minuto.

¿Qué es el zaragocismo? Desde luego mucho más que el 10 de mayo de 1995. Son horas y horas de debate, de cháchara, de ilusión y de exaltación de la amistad en el recreo del colegio de los Agustinos y, después, entre clase y clase en la Facultad de Económicas de la Universidad de Zaragoza. De atravesar los domingos por la tarde el parque Primo de Rivera, en procesión, hasta el estadio municipal de La Romareda, con el transistor pegado al oído escuchando a Salvador Asensio.

Comienza el choque Real Zaragoza-Arsenal en París... Óscr Sanz / GP Ediciones.

Ha habido obras magníficas para el zaragocismo. El 75 Aniversario del Real Zaragoza lo celebraron por todo lo alto Joey Briz y Bernal, con el apoyo de AupaZaragoza.com, Javier Lafuente y el diario EQUIPO. También, ‘Cuentos a patadas. Historias del Real Zaragoza’ (Fundación Real Zaragoza) coordinado por Félix Romeo y con cuentos como 'El gol de la niebla' (Angel Petisme y David Vela), evocación de un famoso tanto del mítico José Luis Violeta.

Conversaciones privadas, secretos de vestuario, traiciones y pasiones, egos y decisiones que no tendrán camino de retorno. El zaragocismo la gozará con esta peculiar versión de la historia.

Ahora, Óscar Sanz indaga en las entrañas de cómo se forjó la victoria ante el Arsenal, muchos años atrás. El 10 de mayo de 1995. La realidad tiene muchas aristas y ésta es tan solo una de ellas. Pero esto es lo verdaderamente delicioso de este cómic: la memoria de Víctor Fernández (y Chesús Santamaría). Su perspectiva de cómo sucedieron las cosas. Cómo un imberbe recién llegado forjó su relación con mitos del fútbol como Radomir Antić o Andreas Brehme o presidentes como Miguel Beltrán o Alfonso Solans. Conversaciones privadas, secretos de vestuario, traiciones y pasiones, egos y decisiones que no tendrán camino de retorno. El zaragocismo la gozará con esta peculiar versión de la historia. Un historia que, como siempre, escriben los vencedores.

LA FICHA

‘Casablanca, Madrid, París’. Texto e ilustraciones de Óscar Sanz. Prólogo de Ander Herrera. GP ediciones, Zaragoza, 2020.

*Juan Royo Abenia es economista y especialista en el mundo de los tebeos.