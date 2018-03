Juan Señor: "Los malteses no saben lo que dicen"

"Los malteses no saben lo que dicen. Cualquier persona que conozca la dinámica del fútbol sabe que España era infinitamente superior a Malta. Acusar de dopaje 35 años después es absurdo", señala en la mañana de este miércoles Juan Señor, exjugador del Real Zaragoza y de la selección española, y autor del gol del 12-1 que clasificó a España para la Eurocopa de 1984.

Tres décadas y media después, ha regresado a la actualidad el famoso 12-1 a Malta. Lo trasladó hasta 2017 el programa 'Fiebre Maldini', que quiso contar desde la perspectiva maltesa el histórico partido jugado el 21 de diciembre de 1983 en el estadio Benito Villamarín de Sevilla. Para sorpresa de los responsables del programa, emitido el pasado lunes día 19 de marzo, los futbolistas malteses Bussutil, Fabri y Demanuele denunciaron haber sido drogados con unos limones, además de considerar que los futbolistas españoles estaban dopados, pues "algunos tenían espuma blanca en la boca". Al programa acudieron como invitados el delantero Poli Rincón, que anotó cuatro goles ese día, y Juan Señor, que firmó el 12-1. Además, entró en el programa el capitán de la selección española en ese momento, José Antonio Camacho.

Señor todavía no ha abandonado su extrañeza. "Cuando escuché las declaraciones de los malteses, sentí una sensación de sorpresa, tristeza... A veces me daban ganas incluso de reír. Esa gente no sabe de lo que habla, no sabe que en el fútbol te puede salir espuma por la boca por el esfuerzo. A mí aún me sale cuando juego los sábados con el equipo Veteranos Universidad", explicó el genial centrocampista.