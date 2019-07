Planes culturales para una noche de verano en la calurosa Zaragoza

Lo reconocemos: pasar el verano en Zaragoza no es nada fácil. Aunque no se llega a declarar como ola de calor, las altas temperaturas suelen ser las protagonistas del verano. Con permiso de mosquitos y moscas negras, los vecinos más molestos de la capital aragonesa. Con todo ello, y pese a la cercanía de playas, pozas y lugares donde refrescarse, sobrevivir al estío zaragozano es toda una aventura. La cosa tampoco mejora cuando cae el sol ya que, aunque los grados desciendan, no llegan a bajar tanto como para permitir un cómodo descanso.

Así, además de resistir al calor con algunas refrescantes recetas, los aragoneses y visitantes deben echar mano del ingenio para poder disfrutar sin agobios de su tiempo libre. Para ello, este verano se han programado varias propuestas culturales casi nocturnas con las que sofocar las altas temperaturas.

Planes para una noche de verano en Zaragoza

1 'A la fresca' La tradición de los pueblos (todavía vigente) de salir a 'tomar la fresca' por la noche da nombre a este programa que invita a disfrutar de veladas nocturnas culturales en los barrios rurales de la capital aragonesa. 'A la fresca' es un ciclo que incluye conciertos, espectáculos familiares y teatro, entre otras artes. Un total de 52 citas (todas ellas gratuita), que se desarrollarán entre el 24 de mayo y el 27 de septiembre, llegan a las plazas, parques y calles de 14 distritos, entre ellos, Peñaflor, Casetas, San Gregorio... 2 'Noches de verano' en Caixaforum Todos los jueves desde el 20 de junio y hasta el 15 de agosto, Caixaforum ha programado interesantes citas culturales en su ciclo de 'Noches de verano' para sobrevivir al calor. Además de la visita a la cara oculta del edificio, el programa incluye conciertos (8 euros), como el de la banda Ranky Tanky; microconciertos (gratis hasta completar aforo); proyecciones y una particular visión sobre la exposición 'Poéticas de la emoción'. 3 Verano en el Joaquín Roncal Un año más, y ya van 15 ediciones, el Centro Joaquín Roncal será uno de los puntos culturales del estío zaragozano, con un nuevo ciclo de ‘Noches de verano’, que reúne cine, música y teatro –los martes, miércoles y jueves, respectivamente–, a partir de las 21.00 y hasta el 29 de agosto. Las sesiones de cine tienen un precio de dos euros y todas van precedidas de cortometrajes de producción aragonesa. 'Fabiolo Conecction' y Marta Domingo son algunos de los espectáculos de teatro o conciertos que se incluyen en esta edición, cada uno por un precio de siete euros. 4 'Delicias a la fresca' Como cada año con la llegada del verano, el barrio Delicias programa su ciclo estival 'Delicias a la fresca', con actividades para todas las edades: 'clown', cuentacuentos, cine para adolescentes y adultos, música... Los actos programados se desarrollarán hasta el próximo 22 de agosto.



5 'Al son del mojitero' No hay nada como plantarle cara al calor bailando y con una bebida refrescante. Esta es la propuesta de 'Al son del mojitero', donde se puede disfrutar de clases de bailes latinos gratis. La cita es todos los viernes de 20.00 a 22.00 en Las Armas.

6 Visitas teatralizadas En Gozarte han programado un amplia calendario de visitas guiadas para descubrir el patrimonio zaragozano cuando cae la noche: visitas musicales, tesoros escondidos y zonas curiosas de la capital aragonesa. Algunas de las citas se pueden disfrutar en familia. 7 'Los jueves al soul' Los jueves de julio, la terraza de Las Armas se convierte en el epicentro del soul, gracias al programa 'Los jueves al soul' que ofrece sesiones de los mejores DJ de música negra. La cita comienza a las 19.00.

