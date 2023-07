Diferencias entre voto nulo o en blanco en las elecciones generales 2023

Este 23 de julio electoral trae de nuevo a la palestra temas y reflexiones que surgen en cada cita con las urnas. Hay quien tiene su voto muy claro, otros permanecen indecisos hasta el final pero no dudan acerca de ir a votar, y otros también están convencidos acerca de su elección: ninguno de los candidatos se ajusta a lo que buscan. En esa situación, la duda está en ir o no ir a votar. Es un derecho y también un deber moral, pero obviamente hay un amplio grupo de personas con derecho a voto que eligen no ejercerlo.

Hay tres figuras que tienen protagonismo entre aquellas personas que finalmente no van a aportar peso a ninguna candidatura, por diferentes razones: la abstención, el voto nulo y el voto en blanco. Hay que tener en cuenta que el sistema imperante es D’Hondt, un esquema de representación proporcional, que establece el número de votos necesario para lograr más escaños: a más votos, menos se necesita para conseguir los siguientes.

La abstención

Nunca es una buena señal cuando es alta. Para los candidatos es un mensaje claro: nada de lo que decís nos convence tanto como un café y una tostada en mi casa, o un día de campo, o una excursión hasta la playa en plenas vacaciones de verano. No tiene un efecto directo sobre el resultado, ya que no hay votos que computar, pero normalmente favorece a los partidos mayoritarios si los pronósticos están reñidos, porque hace de filtro para quienes no creen en el sistema o eligen permanecer al margen de la jornada, incluso como espectadores.

El voto nulo

Se asocian al error de forma, intencional o no. Papeleta con nombres tachados o borrados, con cosas escritas, o directamente actos de burla como introducir rodajas de chorizo en un sobre junto a la papeleta. El voto cuenta como emitido en cuanto a participación, pero al ser nulo no computa para el recuento que da lugar a las representaciones en los plenos municipales o cortes autonómicas.

Voto en blanco

Un sobre sin papeleta. Se trata de un acto democrático, de apoyo al sistema, pero con la opción de no elegir. Al ser un voto válido, sí entra en el cómputo del recuento, aunque su incidencia se limita a subir ligeramente el número de votos necesarios para obtener representantes. No tiene efecto práctico en localidades de pequeño o mediano tamaño en cuanto al censo electoral.

En resumen, los tres supuestos benefician de un modo más o menos directo a los partidos mayoritarios, ya que reducen las posibilidades de los minoritarios de lograr un número de votos suficiente para tener eco en los foros de decisión.

