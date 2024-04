Este es el plato típico de Aragón peor valorado, según una guía culinaria extranjera

Maravillosas playas, buen tiempo, impresionantes paisajes, rica cultura y patrimonio, las gentes y su hospitalidad, mucha fiesta... Y la gastronomía. Son muchos los motivos que atraen a los turistas cada año a España, pero uno de los puntos fuertes de nuestro país es, sin duda, su comida. Los chiringuitos con vistas al mar; la sangría, que tanto gusta al extranjero; el 'pescaíto', que vive su máximo esplendor en este momento, en la Feria de Abril de Sevilla; el ternasco de Aragón, como no podía ser de otra manera; la paella y la tortilla de patata, por supuesto; y muchos más platos cautivan los paladares de todos aquellos que vienen -por qué no decirlo- a comer de maravilla. No obstante, no siempre llueve a gusto de todos, y también hay platos de la gastronomía española que no a todo el mundo le gustan.

La "enciclopedia de sabores", como se define en su página web, TasteAtlas, es una guía culinaria que recopila recetas y reseñas de críticos gastronómicos de platos típicos y tradicionales de todo el mundo, así como ingredientes y restaurantes.

En este caso, TasteAtlas ha realizado un ranquin de los 97 platos peor valorados de la comida española, según las opiniones y valoraciones de usuarios extranjeros, donde se ha colado únicamente uno de Aragón, concretamente en el puesto 83. Estos son los 10 peores de toda la gastronomía en España.

Los peores platos de la gastronomía española, según TasteAtlas

Tal y como informan en su página web, el objetivo de TasteAtlas es "promover excelentes comidas locales, infundir orgullo por los platos tradicionales y despertar la curiosidad por platos que no has probado". Pero en este ranquin se hacen eco de los 10 peores platos de la gastronomía en España:

Peladillas . Con una valoración de 2,2 sobre 5 puntos, son almendras confitadas típicas de la Comunidad Valenciana que se sirven en ocasiones navideñas y en bautizos y comuniones.

. Con una valoración de 2,2 sobre 5 puntos, son almendras confitadas típicas de la Comunidad Valenciana que se sirven en ocasiones navideñas y en bautizos y comuniones. Gazpacho de mango . Esta variedad de Gazpacho es típico de Andalucía y ha obtenido una puntuación de 2,4 puntos sobre 5.

. Esta variedad de Gazpacho es típico de Andalucía y ha obtenido una puntuación de 2,4 puntos sobre 5. Bocadillo de carne de caballo . Con la misma valoración que el anterior, este plato tampoco ha convencido a los usuarios de TasteAtlas.

. Con la misma valoración que el anterior, este plato tampoco ha convencido a los usuarios de TasteAtlas. Caldo de papas . De igual forma, este plato típico de Canarias elaborado con patatas y verduras no ha entusiasmado a los críticos de la guía, ya que tan solo ha obtenido 2,6 puntos.

. De igual forma, este plato típico de Canarias elaborado con patatas y verduras no ha entusiasmado a los críticos de la guía, ya que tan solo ha obtenido 2,6 puntos. Hojaldres de Astorga . Es un dulce de esta localidad de León elaborado con hojaldre y bañado en almíbar que han valorado con 2,7 sobre 5 puntos.

. Es un dulce de esta localidad de León elaborado con hojaldre y bañado en almíbar que han valorado con 2,7 sobre 5 puntos. Caragols . Con la misma puntuación se encuentran los caracoles, especialmente típicos de Cataluña, Andalucía y Valencia.

. Con la misma puntuación se encuentran los caracoles, especialmente típicos de Cataluña, Andalucía y Valencia. Porrusalda . Esta sopa del País Vasco, valorada con 2,8 puntos, se elabora con verduras como la zanahoria, puerro, cebolla y también patata.

. Esta sopa del País Vasco, valorada con 2,8 puntos, se elabora con verduras como la zanahoria, puerro, cebolla y también patata. Arroz al forn . No es paella, por lo que no hay que sorprenderse demasiado: el arroz al horno, también tradicional en Valencia, lleva muchos ingredientes, como costillas de cerdo, garbanzos, morcilla, pimentón, azafrán... Y ha obtenido la misma puntuación que la porrusalda.

. No es paella, por lo que no hay que sorprenderse demasiado: el arroz al horno, también tradicional en Valencia, lleva muchos ingredientes, como costillas de cerdo, garbanzos, morcilla, pimentón, azafrán... Y ha obtenido la misma puntuación que la porrusalda. Boles de picolat . Otro plato tradicional de Cataluña, son albóndigas con olivas y otros elementos: zanahorias, ajos, setas... También con un 2,8 sobre 5.

. Otro plato tradicional de Cataluña, son albóndigas con olivas y otros elementos: zanahorias, ajos, setas... También con un 2,8 sobre 5. Rosquillas de Santa Clara. Tan típicas por San Isidro en Madrid, este postre cierra el top 10 de los peores platos de la gastronomía con la misma valoración que el anterior.

No obstante, la lista es muy amplia: una selección de 97 platos, los peor valorados de la gastronomía en España, que incluye otros destacados como la tortilla de manzana, de Asturias, en el número 13; el pincho de huevo y gamba, en el 17; las patatas a la importancia de Castilla y León, en el 34; las yemas de Santa Teresa de Ávila, en el puesto 46 del ranquin; otros tan navideños como el roscón de Reyes, en el puesto 56, y el turrón y los polvorones, en el 67 y 68, respectivamente; e incluso otros tan básicos e imprescindibles en la gastronomía española como la barra de pan, en el puesto 71.

Pollo al chilindrón de Huesca: el peor plato de la gastronomía en Aragón, según TasteAtlas

Asimismo, Aragón solo tiene una representación en este listado de los 97 peores platos de la gastronomía en España: el pollo al chilindrón, más típico de la provincia de Huesca, en el número 83; aunque también la longaniza, habitual en todo el país pero con especial fama la de Graus, que se encuentra en el puesto 91. El ranquin lo cierra la pipirrana, una ensalada muy típica de Andalucía, sobre todo de Jaén, cuya versión más tradicional se prepara con tomates, pimientos verdes, huevos, ajo y cebolleta.

Y es que, aunque para gustos colores, el pollo al chilindrón es uno de los platos más típicos de la comunidad, así como uno de los favoritos de los aragoneses. Los ingredientes de esta receta son sencillos y austeros, al alcance de cualquiera: un pollo -recomiendan que sea de 3,5 o 4 kilos-, cebollas, tomates, pimientos rojos, ajo y laurel.