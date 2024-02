Qué recipientes se pueden meter en la freidora de aire

Las freidoras de aire han arrasado en los últimos años en España, ya que las recetas que en ella se cocinan son más saludables al no necesitar aceite. Este es, precisamente, el argumento de compra que más se repite, pero, tiene más ventajas que mucha gente no conoce. Por ejemplo, usar la 'airfrayer' se refleja en la factura de la luz y algunas recetas se hacen más rápido que en un horno tradicional.

No obstante, no es lo único que desconocen muchos usuarios, también se tienen dudas sobre qué tipo de recipientes se pueden introducir sin riesgos en la freidora de aire. Y es que, no todos los accesorios y moldes que acostumbramos a utilizar en un horno o en un microondas son válidos en una freidora de aire, por eso, hay que conocer qué recipientes se pueden meter en una 'airfrayer'.

Qué recipientes es mejor para cocinar en la freidora de aire

Para evitar problemas, siempre que se compren moldes y accesorios para la freidora de aire, debe estar expresamente especificado que es apto con este electrodoméstico. Teniendo en cuenta esto, los recipientes que se pueden meter en la freidora de aire son:

Silicona.

Vidrio templado (también llamado refractario).

Porcelana.

Cerámica.

Papel de horno.

Acero.

Aluminio.

Los más comunes de encontrar son los moldes para la freidora de aire de silicona y los papeles de horno. Y, el material que hay que evitar es el plástico. Los moldes de plástico no son adecuados porque se pueden derretir en la freidora de aie.

Por otro lado, tampoco deberíamos introducir en la freidora de aire el papel de aluminio porque, al ser un conductor del calor, puede bloquear la circulación de aire caliente y provocar daños al electrodoméstico.

Por último, hay que recordar siempre que es muy importante tener presente que los recipientes que se introduzcan en la freidora de aire resistan temperaturas elevadas.