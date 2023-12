Cinco postres para disfrutar en una comida navideña

Más allá del turrón, los polvorones y otros dulces típicos de la Navidad, las pastelerías zaragozanas preparan a contrareloj estos días suculentas propuestas para deleitar el paladar de familiares y amigos en las sobremesas.

"A nuestros clientes, como a nosotros, les gusta mucho celebrar estas fechas, y tenemos muchos encargos de postres tanto para la cena de Nochebuena como para la comida de Navidad", cuentan desde la pastelería zaragozana Mi Habitación Favorita.

Estos días, a su variada oferta de tartas, se suman creaciones especiales con motivos navideños, que se elaboran de manera artesanal "con ingredientes de la mejor calidad" y una presentación "muy cuidada".

Pasteles de Navidad de Mi Habitación Favorita. MHF

"Para estas fechas, nos gusta ir un paso más allá y ponemos un extra de técnica y cariño con decoraciones especiales navideñas e invernales. A pesar de todo el detalle que requiere, disfrutamos muchísimo con ellos y nos encanta ver nuestro escaparate lleno de trocos", señalan. El postre más laborioso que preparan es el tronco de Navidad. "Para hacerlo, crotamos el bizcocho en 5 capas, rellenamos, cubrimos y colocamos una a una las 'cortezas' de chocolate", explica Laura de la Rúa, responsable de 'Mi habitación favorita'.

"Este año -cuentan- la más demandada de sus tartas es la Selva Negra (sin gluten), seguida por Rudolph (sin gluten) y el tronco de Navidad".

El reno Rudolph, un bizcocho con fruta y mazapán. MHF

Aunque ya han cerrado las reservas online para Nochebuena y Navidad, todavía se pueden reservar por teléfono Rudolph, Sacher y el Tronco de Navidad. "En estas fechas recomendamos reservar, aunque siempre hacemos algunos extras sin reserva para comprar directamente en pastelería", afirman.

Las reservas para Nochevieja, Año Nuevo y Reyes están abiertas. "Son fechas muy exigentes y de mucho trabajo, pero para nosotros es un privilegio y una alegría poder estar con nuestro trabajo en la mesa de nuestros clientes en unas fechas tan entrañables. Acabamos agotados pero felices", confiesan, con la mirada puesta en las próximas reservas para Reyes y Nochevieja.

Sorprendiendo a la clientela

En panaderías de barrio, como Ohlala, en el Arrabal, apuestan un año más por sorprender a su clientela y no desvelar hasta ese día cuáles serán sus creaciones navideñas para disfrutar en las sobremesas. "La gente no me pide nada especial porque sabe de antemano que hacemos siempre sorpresas y se llevan lo que hay", cuenta Kevin Robard, propietario de esta panadería francesa que ha incluido este último año en su oferta diferentes tendencias en respostería, como los New York Rolls -los hacen de Kinder Bueno, nutella, dulce de leche o frutos rojos con crema de queso- o los 'panettones' para estas fechas. "Los hacemos de chocolate o naturales estilo francés, con un toque en la receta que no se puede decir", añade entre risas. Al igual que otros comercios, y para evitar quedarse sin postre, aconseja siempre a su clientela encargar el dulce que quieran para estas fechas o bien "madrugar". "El que pueda, si no es con reserva, que venga lo antes posible, puesto que muchas veces nos quedamos sin productos, y como no tenemos nada congelado o precocido, que lo hacemos todo día a día, es mejor de esta manera", confiesa.

Panettones y roscón de Ohlala para esta Navidad. Ohlala Panaderías

También los escaparates de la tradicional pastelería Lalmolda, en Méndez Núñez, se vistieron de Navidad tras el puente de diciembre, y hoy es posible encontrar todo tipo de dulces: desde tartas por encargo a clásicos que nunca pasan de moda como sus mazapanes, rosquillas, cristinas y turrones.

Propuesta similar a la que ofrecen en la calle Delicias los reposteros de Dulcepan Aragonesa, cuyo escaparate luce estos días lleno de turrones artesanos y suculentos troncos de Navidad para disfrutar en familia estas fiestas.

¿Van abriendo boca? Pues guarden algo de sitio, que se aproxima enero y es difícil resistirse a un buen roscón.