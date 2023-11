Tarta de turrón para Navidad sin horno: el postre más rápido de preparar

Cada día que pasa la Navidad está más cerca y muchas familias y grupos de amigos en Aragón ya se han puesto las pilas para pensar los menús navideños. La idea más generalizada es comprar los alimentos tradicionales de estas fiestas y buscar también nuevas recetas para salir de lo tradicional, por ejemplo, con aperitivos novedosos y turrones caseros más saludables. Gracias a la freidora de aire, por ejemplo, se pueden llevar a cabo recetas más saludables sin aceite. Pero, para algunas, incluso no necesitamos utilizar ningún electrodoméstico.

Por ejemplo, si quieres sorprender con el postre, puedes cocinar una tarta de turrón blando, uno de los imprescindibles de Navidad, sin necesidad de horno, ni freidora de aire, ni nada.

Lo mejor es que cualquiera puede hacerla en casa fácilmente porque solo hay que seguir unos pasos sencillos y no necesita horno. Y, además, es muy rápida de elaborar, por lo que no te robará mucho tiempo durante estas navidades. Te contamos cómo hacerla paso a paso.

Tarta de turrón sin horno Ingredientes para 4 personas: 20 galletas. 40 gramos de mantequilla. 300 mililitros de leche. 300 gramos de turrón blando. 60 gramos de azúcar. 200 mililitros de nata para montar. 4 hojas de gelatina.

Elaboración paso a paso: Lo primero es preparar la base de la tarta, es decir, las galletas. Machácalas hasta obtener una especie de harina. Puedes hacerlo metiendo las galletas en una bolsa con cierre zip y machacarlas con un rodillo de cocina. Derrite la mantequilla y mézclala con las galletas trituradas y la leche removiendo hasta obtener la base de la tarta. Cubre la base del molde que vas a usar con la mezcla de las galletas. Forra la base de un molde redondo desmontable con papel sulfurizado, vierte la mezcla de galletas y extiéndela hasta cubrir toda la base. Es importante aplastar la masa con una cuchara para que quede bien prensada. Y, la llevamos a la nevera. Vamos a por el relleno de la tarta. Hidrata las hojas de gelatina. Trocea el turrón y colócalo en una cazuela junto con la leche a fuego medio, y remueve hasta que el turrón se haya derretido. Agrega la nata y el azúcar, y remueve de nuevo unos minutos hasta obtener una mezcla homogénea. Retira del fuego, agrega las hojas de gelatina escurrida y remueve hasta que se integren. El último paso es cuajar la tarta. Vierte la mezcla de la tarta en el molde, cúbrelo con film transparente y déjalo reposar en la nevera durante, al menos, seis horas. Desmolda la tarta cuidadosamente y decórala con granillo de almendra.

Como has podido comprobar en esta receta casera, no necesita horno y se hace muy rápido. Solo necesitarás prepararla con antelación para poder dejar la tarta seis horas en la nevera y listo, no tiene más complicaciones. Y, lo mejor es que los ingredientes también son muy fáciles de conseguir y ¡muy navideños!

Otras ideas de recetas con turrón

Si eres un amante del turrón y quieres más inspiración para la Navidad, puedes probar también a preparar buñuelos de turrón. Una receta tradicional española, pero innovadora con el turrón. Se hace igual que un buñuelo tradicional, pero el relleno es de turrón blando.

Y, recuerda, también tienes disponible en HERALDO la receta casera y saludable para hacer turrón de chocolate casero con la mitad de azúcar.