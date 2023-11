Cómo pelar castañas en solo unos minutos y sin quemarte

Uno de los olores de las calles de Aragón en otoño e invierno es a castañas. Y es que, este fruto se come de temporada ahora y son muchos los castañeros y castañeras que tradicionalmente las asan en la calle. No obstante, en casa también podemos asar castañas (incluso en la freidora de aire). Las castañas al horno o a la 'aifrayer' son una delicia muy fácil de hacer y, si no queremos complicarnos, se pueden hacer también en el microondas.

Sin embargo, si queremos simplemente pelarlas rápidamente para cualquier otra receta, hay un truco muy sencillo en el que casi se pelan ellas solas, no te quemas, ni pierdes mucho tiempo.

Se trata de poder pelar las castañas sin tener que cocinarlas del todo para poder añadirlas a otros platos y postres sin que se deshagan porque ya están muy hechas. Y, el truco para esto es del cocinero italiano Stefano Barbato, tal y como lo explicó en la revista 'Dap'.

Truco para pelar castañas de forma rápida

El truco para pelar castañas rápidamente es hervirlas. Para que el proceso sea rápido de verdad, tenemos que tener al fuego una olla llena de abundante agua hirviendo, una buena sartén o cazuela de hierro con tapa en otro fuego ya cogiendo calor (y las castañas limpias).

Y, como se ha hecho siempre con este fruto, hay que hacerle un corte en la zona curva de la cáscara, una cruz, dejando la parte opuesta plana sin atravesar. No debe ser muy profundo, solo que atraviese la cáscara y la piel interior.

Una vez con el corte hecho (o con la cruz), hay que hervirlas dos minutos. Después, cuando veamos que la cáscara ha cambiado un poco de color, estarán listas.

Llegados a este punto hay que colocarlas en una sartén caliente, taparla con el fuego alto y esperar a que la cáscara se abra y se separe con la piel por el corte que hemos hecho. Ese choque térmico y el juego con la humedad hace que las dos capas que recubren el fruto se separen casi por arte de magia.

Beneficios de las castañas

Este fruto tiene numerosos beneficios para la salud y son una fuente de hidratos de carbono y minerales, lo que resulta una opción ideal para ser incluidas en las dietas de deportistas, de niños y de personas de edad avanzada.