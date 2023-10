La mejor receta para asar castañas en la freidora de aire

Las freidoras de aire han arrasado en los últimos años porque la comida es mucho más saludable al no utilizar aceite. Pero, la verdad es que tiene más ventajas que mucha gente no conoce. Por ejemplo, su utilización es más económica que un horno y se nota en la factura de la luz y, además, es más rápida. Las 'airfyers' utilizan la mitad de energía necesaria para cocinar en comparación a un horno y no necesita ser precalentada. Por último, el tiempo que necesita una freidora sin aceite de cocinado también es la mitad. Qué mejor, entonces, que aprovechar esta ventaja para asar uno de los alimentos más famosos de Aragón en otoño e invierno: las castañas.

Para muchos el otoño huele a castañas asadas por la calle, un olor muy romántico que también puede llegar a las casas. Y de forma fácil, ya que existe receta muy sencilla y económica para asar este fruto en casa y disfrutar de una tarde de película.

Receta de castañas casera: en la freidora sin aceite

Es muy fácil la receta de castañas asadas en la freidora de aire y solo te llevará 10 minutos. Además, la castaña es un alimento de temporada, por lo que es el mejor momento para probar esta receta.

El primer paso es lavar bien las castañas y con ayuda de un cuchillo darle dos cortes a cada castaña, formando una cruz.

El siguiente paso es meterlas en tu freidora, en la cesta (con papel para freidora de aire o sin nada, como suelas utilizarla) y prográmala unos 10 minutos a 200 grados.

Truco para la receta de castañas en la freidora de aire

Dispón las castañas en la cesta de la freidora de aire, puedes poner un puñado o cubrir toda la base de la cesta, pueden amontonarse un poco, pero no poner varias capas de castañas, porque tardan mucho en hacerse y pueden no cocinarse bien la totalidad. Así que se recomienda hacer varias tandas de menos cantidad.

Beneficios de las castañas

Este fruto tiene numerosos beneficios para la salud y son una fuente de hidratos de carbono y minerales, lo que resulta una opción ideal para ser incluidas en las dietas de deportistas, de niños y de personas de edad avanzada.