Esta es la mejor calle de Huesca para salir de tapas, pinchos y lo que se tercie

No se conoce bien una ciudad hasta que no se prueba su gastronomía. Los turistas que visitan España lo saben y las rutas de parada y fonda se cuelan entre las visitas a los monumentos y las rutas guiadas. Huesca incluye en su callejero bares y restaurantes de calidad excepcional, de esos que lucen soles y estrellas. Pero no solo eso, al igual que el Tubo en Zaragoza, la capital oscense también cuenta con zonas donde es posible degustar tapas, pinchos y raciones para cenar, comer o tomar un vermú. Por ejemplo, la conocida como 'milla de oro', es el lugar que recomiendan los oscenses para darse un homenaje.

Quienes conocen Huesca saben que los veladores y las terrazas han florecido en el esta parte de la ciudad desde hace unos años. La parte alta del Barrio de San Lorenzo se ha convertido en una de las áreas más visitadas por los amantes de la buena gastronomía. Limitada por el Coso, los porches de Galicia y la plaza de Nuestra señora de Salas, la 'milla de oro' cuenta con establecimientos para tomar, tapas hamburguesas, pizzas o bocadillos o cocina de vanguardia. Además, en las tardes de verano se convierte en lugar de reunión de familias y grupos de amigos que se pueden alargar con copas hasta bien entrada la noche.

La 'milla de oro' de Huesca, la zona de tapas por excelencia

Al igual que el Tubo es sagrado para los zaragozanos, la denominada 'milla de oro' está considerada la mejor zona de tapas de Huesca. Las calles San Orencio, el Coso Alto o la avenida Martínez de Velasco concentran la mayor cantidad de establecimientos hosteleros por metro cuadrado, pero una vía destaca por encima de las demás.

¿Cuál es la mejor calle de Huesca para ir de tapas?

La calle que eligen los oscenses para acertar a la hora de salir de tapas se llama Padre Huesca. Arranca en el Coso Bajo (una de las vías principales de la ciudad) y termina en la plaza de Santa Clara. La recomendación es recorrerla de norte a sur porque la zona más cercana al Coso es la que concentra la mayor cantidad de establecimientos. Tomar tapas en el Comomelocomo es un clásico en la ciudad. Aunque también se puede disfrutar la buena gastronomía del Da Vinci que ofrece raciones generosas y de buena calidad a precio razonable. Sal y Pimienta, Tomate y Jamón o Ricorico-cu son otros tres establecimientos que no defraudan. Y, para aquellos que buscan un desayuno o merienda diferente, De Frida es una gran opción. Y para quienes gustan de terminar por todo lo alto, en esta calle también se encuentra la sala de conciertos Veintiuno.