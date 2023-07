De tapas por los barrios de Zaragoza: los mejores bares de Las Fuentes

Salir de tapas es una tradición que en España, si el tiempo y las ganas acompañan, no se perdona. Cualquier pretexto es bueno para quedar con la familia y los amigos y disfrutar de un buen tapeo, sobre todo los fines de semana. Y prueba de ello es la cantidad de bares y cafeterías especializadas en estas pequeñas elaboraciones que, si se acompañan de una buena bebida, mejoran el resultado. En Zaragoza sabemos mucho de esto y raro es el barrio que no cuenta con un buen número de establecimientos dedicados al mundo de las tapas. En este caso, ahí va una pequeña selección de los no te puedes perder si visitas o resides en el barrio de Las Fuentes.

Bar El Conde, en la calle del Doctor Iranzo, 45

El Conde lleva más de 20 años en el barrio y la gran calidad de sus tapas y pinchos -con una barra a rebosar cada fin de semana-, además de una larga lista infinita con variedades de cerveza artesanales y de importación han convertido a El Conde en una referencia tanto para quienes residen en Las Fuentes como para está de visita por el distrito.

Una de las exquisitas tapas del Bar El Conde. Facebook

Todo ello sumado a un trato profesional en un local que cuenta con una cuidada decoración y un cómodo ambiente. Además de las tapas, cuenta con una elaborada carta, en el que también destacan los bocadillos. Horario de apertura: de lunes a domingo, de 08.00 a 00.00. Teléfono: 976 49 35 02.

La Taberna del Bosque, calle Monasterio de Siresa, 26

Esta es otra de las paradas obligatorias para disfrutar de un buen tapeo, sin miedo a equivocarse. Pinchos elaborados, tapas tradicionales, tablas de curados y tostas para todos los gustos con las que acertarás, seguro. Una buena elección que además cuenta con una óptima relación calidad-precio en una taberna en la que también se puede optar por bocadillos y ensaladas.

Tapas de La Taberna del Bosque, en Zaragoza. Facebook

Y, por si fuera poco, la carta de viandas se completa con cafés especiales, dulces, frappés y batidos helados. Horario de apertura: de lunes a viernes, de 08.00 a 22.00; sábados, de 08.00 a 15.00. Domingo, cerrado. Teléfono: 665 12 00 55.

Bar Costa Azul, calle de Doctor Suárez Perdiguero, 2

El Costa Azul abrió sus puertas en 1991 y que a día de hoy puede presumir de tener una clientela fija. Consecuencia, sin duda, del buen servicio y de la calidad de esas tapas que llenan cada jornada la barra de este pequeño local, que también cuenta en su carta con bocadillos, raciones y platos combinados.

Resulta difícil elegir entre las tapas de la barra del Costa Azul de Zaragoza. Facebook

Aunque, como apuntan sus clientes, si hay algo que no puedes irte sin probar, es la tortilla de patata. Si quieres probarla, debes saber que este establecimiento abre de martes a domingo en el siguiente horario: de 09.00 a 16.00 y de 19.30 a 23.00. Teléfono: 976 49 95 09.

Bar Cafetería Kyos, calle de Monasterio de Alahón, 1

El Kyos es otro emblemático de Las Fuentes. Las tapas más tradicionales hacen la combinación perfecta junto con las raciones de papas bravas y calamares y unos plato combinados muy correctos que logran que sea complicado encontrar una mesa libre cualquier día, sobre todo los fines de semana.

Cafetería Kyos, en Zaragoza. Facebook

Bocadillos elaborados y desayunos también muy demandados, con los huevos con panceta como plato estrella, forman parte de su éxito. Abre de 08.30 a 23.00, todos los días de la semana. Teléfono: 976423918.