Restaurantes de Zaragoza que ofrecen tortilla de patata para llevar

Muy hecha o más bien todo lo contrario. Con cebolla o sin ella. En bocadillo o en pincho acompañada de una caña o incluso con un café con leche caliente. De cualquier manera y casi, casi, a cualquier hora. La tortilla de patata es un manjar gastronómico, 'tipical spanish', a la que pocos se resisten. Valga de excusa para disfrutarla, aún más si cabe, cada 9 marzo, Día Mundial de esta delicia que, a pesar de la sencillez de su elaboración, no todo el mundo logra que le salga perfecta. Para aquellos que no lo consiguen y para quienes, sin más, prefieren degustar la que hacen en un determinado bar o restaurante, ahí va una selección de establecimientos que ofrecen servicio 'take away', previo encargo, en Zaragoza:

Bar Circo (Calle de Jerónimo Blancas, 4)

Para no pocos zaragozanos, en este pequeño bar del centro de la capital aragonesa se sirve la mejor tortilla de patata de la ciudad. El secreto, según reconocen desde el propio Circo, no es otro que la utilización de ingredientes de buena calidad, con patatas nuevas y huevos frescos, dejándola más bien poco cuajada en el interior, y hacer tortillas continuamente, sin cebolla, conforme se despachan las raciones en la barra.

El Circo un clásico de la tortilla de Patata HA

Para acompañar esta delicia, Circo cuenta con prestigiosas referencias de vinos aragoneses y riojanos.

El Elegante Café-Bar (Calle de Ana Isabel Herrero, 13)

En El Elegante las venden por pinchos, pero la mayoría por encargo, para eventos, empresas e, incluso, para otros bares. Asegura que las hacen "con mucho cariño" y se diferencian de las de otros establecimientos por ser más bien fina, no estar muy cuajada pero sí lo suficiente como para ponerla en un bocadillo. Se puede pedir con y sin cebolla.

Tortilla de patatas de El Elegante, en Zaragoza. Facebook

A partir de la preparación básica, las posibilidades son muchas, ya que se ofrecen, al gusto del cliente, rellenas de todo tipo de ingredientes. Una de las más singulares es la denominada tortipizza de champiñón, bacón y queso, una curiosa fusión de la tortilla de patatas culminada con estos productos.

Cafetería Medina (Calle de Miguel Servet, 244)

Situada casi donde acaba la ciudad de Zaragoza, este establecimiento cuenta con una gran clientela entre los que destacan los estudiantes de la Facultad de Veterinaria, quienes disfrutan de sus pinchos y bocatas de tortilla de patata.

Tortilla de patata de la Cafetería Medina Facebook

Hacen alrededor de 20 diarias, la mitad de ellas son para llevar. Otro de los puntos fuertes de este local es su café y el buen servicio de sus profesionales.

Crac Restaurante (Fernando El Católico, 54)

Crac Restaurantes tiene una amplia fama en el mundo de las tortillas de patata. Prueba de ello es que ha sido galardonado con numerosos premios que la acreditan como una de las mejores de la ciudad.

Crac restaurante elabora la mejor tortilla de patata de Zaragoza en 2019 Heraldo.es

"Diferencia nuestra tortilla el corte de la patata, que se hace a cuadros. Además la hacemos con cebolla y un poquito de ajo muy picado. La ofrecemos a varios cuajos, según los gustos del cliente", cuentan desde Crac. Para llevar hay que pedirla por encargo.

Zeppelin Café (Calle de La Paz, 7)

Cuenta con una muy buena fama en cuanto a la elaboración de las mejores tortillas de Zaragoza debido, sobre todo, a su buena salazón. Su textura, además, es muy jugosa y poco cuajada.

Tortilla de Zeppelin Café Facebook

Todos los días a partir de las 10.00 se puede degustar acompañada de pan con tomate. También se puede encargar para llevar (con 24 horas de antelación), entera o a pinchos. Otra de sus especialidades que merecen mención es la tortilla de bacalao.