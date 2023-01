¡Participa! Buscamos la mejor tortilla de patata de Aragón

Huevos, patatas, aceite y el eterno debate de con o sin cebolla. Esos son los principales ingredientes de las tortillas de patata que cada mañana sale a la barra de los miles de bares de Aragón. Es una comida que salva un almuerzo rápido, una cena entre amigos o una comida de domingueros. Las hay para todos los gustos. Unos comensales la prefieren más cuajada, mientras que otros se decantan por una tortilla suelta. Los hay que no la soportan con cebolla, sin embargo, también hay quien prefiere masticar sus capas.

Es un plato que ha participado en muchos concursos, pero en HERALDO nos preguntamos: ¿cuál será la mejor tortilla de patata de Aragón? Queremos conocer tu opinión gastronómica. De todos los bares y restaurantes de Aragón buscamos esa combinación de huevos, patatas, cebolla y aceite que mejor sabor tenga. ¡Participa rellenando este formulario!

Entre las respuestas más votadas haremos una información y un podio para anunciar a los ganadores. Para participar, los lectores de HERALDO deberán rellenar el formulario con los datos requeridos. Las respuestas válidas serán las que hagan referencia a bares o restaurantes de la Comunidad aragonesa.

Un poco de contexto

Cada 9 de marzo se celebra el Día Mundial de la Tortilla de Patata y sobre cómo nació este suculento plato hay diversidad de opiniones. Unos encuentran su origen en el libro 'Ouverture de Cuisine', publicado en Lieja en 1603 y firmado por Lancelot de Casteau. Sobre esta referencia no hay unanimidad. No obstante, también se apunta a Tomás de Zumalacárregui, quien la probó a su paso por Estella, en Navarra. De hecho, algunas fuentes cuentan que el general carlista pudo crearla para evitar que sus tropas pasaran hambre en el sitio de Bilbao. Esta teoría no se sostiene con el trabajo de Benito Pérez Galdós, quien no lo incluyó en sus 'Episodios Nacionales'.