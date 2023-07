En busca de las ensaladillas favoritas de Aragón: ¿en qué bares se comen?

La ensaladilla es uno de los platos que más se repiten en los menús de verano de los aragoneses. Fácil y fresca. Esas son algunas de sus virtudes. Y además, en base a verduras, algo también a tener en cuenta. Además, se puede preparar con antelación, lo que le convierte en un plato que frecuenta mucho el césped de la piscina y la primera línea de playa.

HERALDO pregunta a los lectores por ese ingrediente que no puede faltar en sus ensaladillas. ¿Qué utilizan? ¿Por qué hacen esa receta? Y no solo eso, si no que también queremos conocer cuáles son esos lugares donde más la piden. ¿Cuál es su bar de referencia para comerla? Pueden responder a través de este cuestionario.

A pesar de que el apellido más repetido cuando se habla de ensaladilla sea "rusa", en los bares y restaurantes aragoneses se pueden encontrar otras variantes que encantan. Con sucedáneo de pescado, con ahumados, con fruta... las opciones son numerosas y también pueden ser una forma de dar salida a algunos productos que se acumulan en las baldas más escondidas del frigorífico o en el fondo de la despensa.

Como en otras ocasiones, conoceremos los resultados en los próximos días. A través de este tipo de preguntas ya hemos conocido el chocolate con churros preferido de los aragoneses, la tortilla de patata más querida o los huevos rotos que más triunfan en las barras de los bares de Zaragoza, Huesca y Teruel.

