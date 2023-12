El restaurante La Torre de Teruel te hace tocar el cielo con sus arroces

Cuando un bar o restaurante toma el nombre de un monumento famoso de la ciudad en la que está alojada, pueden pasar cuatro cosas: que el lugar sea bonito y lo que ofrece no tanto, que pase justo lo contrario, que no valga la pena ni lo uno ni lo otro o, como ocurre en este restaurante de Aragón, el envoltorio esté a la altura del contenido. El restaurante la Torre del Salvador se refiere a la edificación mudéjar más famosa de Teruel, y uno de los monumentos más hermosos de todo este patrimonio de la Humanidad. Además, Teruel está celebrando la Navidad y no hay nada como un homenaje culinario para reponer fuerzas.

El restaurante la Torre del Salvador de Teruel

Está precisamente bajo la torre, muy cerca de la plaza del Torico. Lo lleva desde hace 38 años la misma familia, los Guillén Soriano, y aplican una fórmula de éxito para cualquier negocio de restauración: el respeto a la tradición y el inconformismo que lleva a innovar, rotar platos y no dormirse en los laureles. Hay un segundo ambiente de café y pub que destaca por sus cuidados cócteles.

La visita tiene un plus en el piso de arriba gracias a la cristalera que ofrece unas vistas envidiables de la torre, de una belleza impresionante. En La Torre se come a la carta o por menú, con hincapié en los arroces (gran variedad y calidad) y los postres caseros.

El restaurante fue distinguido este 2023 por la Guía Repsol otorgándole un nuevo 'Solete de Verano'. Un galardón que premia a los establecimientos que presentan una buena relación calidad-precio y sus esquemas de negocio están alejados de la alta cocina.

Entre la carta arrocera se nota la influencia de los maestros valencianos, siempre tan presentes en la vida y costumbres de la provincia turolense: el arroz rojo del señoret con alioli de lavanda y naranja, el de longaniza y lomo oreado con setas, el de sepia y rape con mejillones, el ‘setero’ de rebollones y boletus aereus o una deliciosa variedad de arroz de costillas con alcachofas. Eso por no hablar del tataki de atún Balfegó o dos maravillas carnívoras: el bocado La Torre de cerdo blanco de Teruel (en dos cocciones, con su jugo trufado y brocheta de patata de Cella) y el codillo de jamón asado con vino blanco, manzana y brandy.

Arroz rojo con pescado del restaurante La Torre del Salvador en Teruel. Restaurante La Torre

La Torre, además, se desplaza. Desde hace un tiempo tiene servicio de ‘take away’ o recogida en local, y ofrece para ello dos fórmulas: el teléfono (978 605 263) o el WhatsApp (646 468 909). No se les caen los anillos: si apetece un pollo asado para disfrutarlo en casa (o ensaladas, croquetas, costillas y demás), hay disponibilidad. Y si se quiere degustar el manjar local, jamón de Teruel de la Denominación de Origen Protegida, no falta.