Dónde comer en Teruel y sus alrededores: de Yain a El Batán

Para visitar Teruel no se necesita excusa. Cada vez más personas se desplazan hasta la provincia atraídas por la belleza de algunos de los pueblos más bonitos de España como Albarracín, Calaceite, Mirambel, Valderrobres o Rubielos de Mora. Teruel existe, no solo por sus pueblos sino porque. junto a las estructuras construidas por el hombre, también es posible asombrarse con sus monumentos naturales como los Pinares de Rodeno o el nacimiento del río Pitarque. De ahí que su fuerza como destino turístico no haya hecho nada más que despegar.

Uno de los atractivos principales de la provincia es su capital: Teruel con monumentos de arquitectura mudéjar, como la Iglesias de San Pedro, han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad. Miles de turistas se acercan hasta allí durante sus fiestas: La Vaquilla o los Medievales. Pero, cualquier época del año es un buen momento para visitar Teruel y disfrutar también de su gastronomía plagada de productos locales de calidad. Estos son algunos ejemplos de bares y restaurantes donde se come de fábula en la capital y en localidades cercanas

Restaurantes donde comer en Teruel capital

Los tres primeros restaurantes recomendados de la lista están ubicados en Teruel capital y uno de ellos, está recién inaugurado.

1 Portal Gastrobar (Paseo del Óvalo) Este local es una nueva referencia gastronómica de la ciudad. Está situado frente al Portal de Guadalaviar, otro de los restaurantes emblemáticos de Teruel, en el Paseo del Óvalo. Su oferta gastronómica incluye algunos de los platos más destacados del restaurante pero con estilo gastrobar, con tapas de autor y platos para compartir. Destaca su apuesta por los productos locales con platos como el cachopo de Ternera con jamón de Teruel.

​Horario: Abre de jueves a domingo de 12.00 a 24.00

​Web: https://restaurantesportal.com/el-portal-gastrobar/ 2 Yain (Plaza de la Judería de Teruel) Una carta basada en los productos de la tierra con proveedores locales es la enseña de este restaurante que está recomendado tanto por la Guía Repsol como por la Michelín. Abre de martes a sábado de 13.30 a 15.15 y de miércoles a sábado de 21.00 a 23.00. Ofrece menú del día (17 euros) entre semana y los fines de semana (25 euros), así como menús degustación. En su carta es posible encontrar platos como un exquisito bacalao sobre puerros asados, en leña de olivo y gratén de olivas negras del Bajo Aragón o picaña de ternera madurada, a la plancha, con chile verde

Web: http://www.yain.es/ 3 Cielo Mudéjar (en la Fuenfresca) El Cielo Mudéjar es un nuevo concepto de restaurante en Teruel que combina gastronomía colombiana, peruana y mexicana, una mezcla de estilos culinarios para dar forma a una variada carta basada en el sabor con platos como el ceviche mixto de corvina y pulpo macerado en leche de tigre, mango y chips de plátano. Está situado en la calle de Tarazona de Aragón en el barrio de la Fuenfresca de la capital. apuesta por el sabor característico de los diferentes rincones del mundo. Además de los platos de la carta, tiene un menú del día. De lunes a viernes 19 euros y de fin de semana de 22.

Web: https://www.cielomudejar.com/index.php

Restaurantes en los alrededores de Teruel

A pocos minutos en coche de la capital turolense, la provincia muestra su gran potencial gastronómico con restaurantes como el de la Hospedería El Batán, en la localidad de Tramacastilla, el único con estrella Michelín o La Ojinegra de Alloza entre otros.