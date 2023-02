Económica y fácil de hacer: así es esta receta de postre para sorprender a tu pareja por San Valentín

El abanico de propuestas para tener un detalle con la persona amada por San Valentín es muy amplio: desde regalos originales, pasando por una cena en un restaurante romántico o un viaje en pareja. Sin embargo, no hay nada más personal que un detalle elaborado a mano con cariño.

Los amantes de la cocina lo tienen claro y aprovechan esta fiesta tan especial para sorprender en la mesa. El 14 de febrero es uno de esos días del año que cuenta con un recetario amplio de platos especiales y entre ellos destacan los postres, capaces de convertir un día normal en algo extraordinario. Son, por eso, las estrellas del día de los enamorados con propuestas tan sugerentes como bizcochos con forma de corazón, bombones de chocolate o piruletas de caramelo.

Pero no todo el mundo tiene experiencia entre fogones. A veces, la mejor receta no es la que necesita complejas elaboraciones, raros ingredientes o largos tiempos de cocción. En ocasiones, menos es mas. Esto ocurre con esa receta romántica de rosas de manzana y hojaldre. Sus ingredientes son básicos, fáciles de conseguir y solucionan un desayuno o una merienda rápida. Por eso es ideal para cocineros principiantes o para aquellos que no disponen de mucho tiempo.

Rosas de hojaldre y manzana Ingredientes Una lámina de hojaldre Dos manzanas (verdes, rojas o reinetas) Tres cucharadas de azúcar Una cucharada de canela Un poco de agua