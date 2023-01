El Parlamento abre en Zaragoza mirando a España, Venezuela y Gran Bretaña

Hace apenas un mes que abrió El Parlamento en la céntrica calle León XIII de Zaragoza, junto al restaurante Cancook. Es el proyecto hostelero en el que se ha implicado el empresario venezolano Edel Rivero, que hace dos años y medio ´aterrizó` en la capital aragonesa. Debido a la pandemia no pudo regresar a Londres, donde estaba trabajando, así que decidió quedarse en la capital aragonesa junto a su familia.

El primer proyecto empresarial que puso en marcha fueron los quesos artesanales El Llanerito, típicos de Venezuela, que se emplean, sobre todo, para elaborar los tequeños. Y ahora llega este singular parlamento donde se pueden probar.

Durante su estancia en Londres, Edgar trabajó en un hotel que estaba justo enfrente del parlamento británico como supervisor del servicio de ´lunch`. “Allí es donde me di cuenta de que lo que realmente me hace feliz es dar un buen servicio a la gente, así que por ahí he enfocado mi carrera profesional”, comenta.

El nombre del gastrobar tiene que ver con las bonitas vistas al Palacio de Westminster de las que disfrutaba, “pero también con la idea de un lugar donde se dialoga y se llega a acuerdos, aunque en muchas ocasiones se tiren los trastos a la cabeza”.

El caso es que con este nombre ha abierto al público ofreciendo una curiosa fusión de gastronomía española, venezolana y británica. Entre las propuestas del desayuno ya se observa esa mirada hacia los tres países: las tortillas españolas, las mini empanadas rellenas de carne o queso, y el bagel de salmón, queso crema y rúcula.

La carta no es muy amplia, pero cubre todos los momentos gastronómicos del día. Por supuesto, el del aperitivo antes de la comida con una barra donde aparecen croquetas, montaditos, torreznos...

Tacos de Suadero y mini empanadas A. Toquero

El plato del día (10 euros) también busca la fusión culinaria. Hay varias propuestas fijas: el miércoles es el día de los tacos de Suadero que se presentan con una salsa piripiri con un punto picante; el viernes es el más ´british` con una curiosa versión del clásico ´fish and chips`, eso sí, muy mejorado con la presencia en el plato de merluza, guisantes y patatas y, por último, el sábado toca paella (14 euros por persona).

Edel Rivero está convencido de que por la tarde puede funcionar muy bien el 'tea party', también denominado 'afternoon tea'. “Es una tradición culinaria inglesa que se puede entender como una merienda o una cena ligera, que le debemos a la duquesa Anna de Bedford”. Se puede degustar entre las cuatro y las siete de la tarde y hay tres versiones. En todas se repite la parte comestible con la presencia de dulces en pequeño formato, cuatro sándwiches, dos panecillos tradicionales y nata cremosa con mermelada de fresa. El té, por supuesto, está presente en todas, y luego existe la posibilidad de añadir una copa de cava o la botella entera.

Para el picoteo de la noche, en El Parlamento vuelven a dialogar las tres cocinas alrededor de tequeños y mini arepas, huevos rotos con jamón, alcachofas gratinadas con una reducción de PX. o ensalada César.

El momento laminero también se cuida. En este apartado, el toque diferencial llega de la mano del 'sweet trufle', un helado de vainilla artesano con miel de encina reposada durante varios meses con trufa negra. Y como colofón, la primera copa de la noche, a la que no renuncia este establecimiento para cubrir todo el abanico de posibilidades.