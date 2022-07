Peter Lozano: “En el metaverso cabe la gastronomía”

Peter Lozano, socio de Imascono, es uno de los jóvenes emprendedores aragoneses que más está dando qué hablar. Hace unos meses se celebró el décimo aniversario de su empresa. Diez años convirtiendo los sueños virtuales en realidades tangibles, como sus colaboraciones con Telefónica, Disney, Ferrán Adriá o el salto al metaverso de Rafa Nadal y su academia de tenis.

En ese universo se mueve Peter y con compañeros de viaje de este nivel. Además, defiende que no hace falta irse de Zaragoza para hacerlo. “Hoy en día con una buena conectividad puedes llegar a cualquier lugar del mundo”, asegura.

A Peter le encanta la gastronomía, la de alto nivel y el almuerzo con huevos fritos que recuerda de la infancia con sus abuelos en La Puebla de Alfindén. A su juicio, la gastronomía es un buen ejemplo de creatividad y tener la oportunidad de disfrutarla junto a Ferrar Adriá es algo que está muy presente en esta entrevista.

Durante la misma, recurre a Adriá al recordar que “bastantes veces le he escuchado decir que el primer motivo que tiene la gente para elegir un restaurante es el trato recibido, el ambiente y que te sientas a gusto en el local y, luego, la comida”. A él le pasa lo mismo. Atiende mucho estos criterios.

Con Ferrán Adrián le une una buena relación. Han colaborado en dos proyectos de la mano de Telefónica y Disney. En uno, creando la versión digital ´Tu cuento en la cocina`, que acerca la cocina saludable a las familias a través de una aplicación móvil donde hay una cocina tridimensional. “La idea es que las familias puedan hacer fotos con realidad aumentada y con esas imágenes crear un comic personalizado inspirado en el personaje de Disney en el que se base la receta”.

"En Ferrán Adriá hemos encontrado un buen socio para adaptar la alta cocina a este nuevo concepto tecnológico"

Este es su universo, el del metaverso, la nueva generación de internet, donde Peter y sus compañeros de Imascono interconectan espacios virtuales de 3D. En ellos, cada persona tiene una identidad digital y evoluciona con sus propiedades virtuales.

“El verdadero salto del metaverso es que pasamos de relacionarnos a través de pantallas planas como móviles y ordenadores, a hacerlo en entornos de tres dimensiones, cada uno con su avatar y gafas de realidad tridimensional para moverse en ese espacio; es un salto grande”, explica.

Recientemente, también con Ferrán Adriá, ha diseñado el museo virtual del Bulli Fundation para comercializar los NFT (certificados digitales de autenticidad) de unos dibujos que el afamado cocinero hizo en 2013 y que ha sacado a la venta. Lo dicho, un buen socio el que ha encontrado Imascono para adaptar la alta cocina a este nuevo concepto tecnológico.

Realidad virtual adaptada a la alta cocina

Pero hay más. Alrededor de la gastronomía, Peter asegura que se han desarrollado experiencias de realidad virtual “muy interesantes”. “Hay un restaurante de Ibiza que te coloca unas gafas y te traslada a una playa idílica, y los aromas y sabores te llevan allí”. También pone el ejemplo de una cata de cervezas japonesas donde a través de la realidad virtual “descubres la cultura de donde proceden mientras las pruebas”.

Él está convencido de que de la mano de la gastronomía “se abren infinidad de modelos de negocio en el metaverso”. “Pensar en que se generalice una experiencia gourmet en la que recibes un ´pack` en casa con una propuesta gastronómica y unas gafas de realidad virtual para completarla, es algo que está a la vuelta de la esquina”, concluye.

Pero más allá de este entorno intangible, que forma parte de su día a día, a Peter Lozano le gusta sentir a flor de piel esas sensaciones gastronómicas. Es por ello que los recorridos por el Tubo no se los quita nadie, sobre todo cuando recibe a gente de fuera de Zaragoza. “El guardia civil de El Cuartelillo; las croquetas de Doña Casta; la visita al Champi y la cocina de fusión de Uasabi son algunos de mis imprescindibles, junto a la tortilla de patatas de El Circo”. De momento, esta experiencia a pie de calle no hay metaverso que la mejore.

De menú en Plaza Goya y de táper en La Tradicional

Peter Lozano ha elegido el restaurante Plaza Goya de Zaragoza (calle de San Miguel, 7) porque acude muchas veces a comer el menú del día y en bastantes ocasiones a probar especialidades como pulpo a la gallega, noodles con gambas, gyozas de cerdo y verduras, o patatas Goya.

El menú del día del restaurante Plaza Goya es el elegido por Peter Lozano. F. J.

Eso sí, a diario es mucho de tirar de táper y comer en la oficina. Le gustan los platos caseros que preparan en La Tradicional (Camino de las Torres, 92). “Llevo mis propios envases para generar menos residuos e intentar ser más sostenible”.

Este joven emprendedor reconoce que no es muy cocinillas, “pero cuando me pongo intento ser perfeccionista”. A la hora de elegir el menú ideal que prepararía para agasajar a unos amigos o a la familia, incluiría “la receta de borrajas con almejas de mi madre, unos huevos trufados con trufa de Sarrión y tarta de queso”. Esta última es una de sus especialidades. “Hago la receta del cocinero David de Jorge; me gusta que quede dulzona”.