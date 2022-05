Rafa Nadal y su salto al metaverso

Rueda de prensa. Acreditado ya como periodista de HERALDO y con mi correspondiente avatar (más joven de lo que soy y en pantalón corto), accedo al universo virtual creado por Telefónica con los buenos oficios de la empresa aragonesa Imascono para participar en la que será mi primera rueda de prensa en el metaverso. Lo hago con gran curiosidad y un interés que trasciende lo estrictamente profesional como aficionado al tenis que soy. Se presenta la Rafa Nadal Academy, instalaciones ubicadas en Manacor (Mallorca) por donde pasan todos esos chavales que aspiran a emular al mejor tenista español y uno de los mejores del mundo de todos los tiempos. No sé si habrá muchas ocasiones como esta, aunque según algunos puristas -metaversonautas se llaman- lo que se puede hacer al entrar al espacio en el que el visitante puede pasearse con el avatar del deportista balear no es la gran cosa. Es «un ‘tour’ virtual de toda la vida», critican con dureza, y aseguran que «a cualquier cosa le llaman metaverso». Da igual. El futuro va por ahí, y los jóvenes (y muchos no tan jóvenes) están cada vez más presentes en ese universo que Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, ha puesto más de moda en los últimos meses.

Teléfonica. Chema Alonso, responsable del área más digital de Telefónica (es el ‘chief digital officer’), fue el protagonista -con su imagen real, no con un avatar- de la rueda de prensa, con permiso de Nadal, que participó con un vídeo grabado. Con su gorra de lana de ‘hacker’, aunque no pertenezca al lado oscuro, Alonso dijo que con este proyecto la operadora de telecomunicaciones demostraba su apuesta por seguir adentrándose y explorando las posibilidades tecnológicas que ofrecen la Web3 o el metaverso. Para el tenista, por su parte, el proyecto es «positivo» porque «permitirá que cualquier persona conozca nuestras instalaciones y programas desde cualquier punto del mundo y de una manera divertida y entretenida». Además, añadió, «creo que llegaremos a un público joven que se siente identificado con las nuevas tecnologías». A quienes entran al espacio virtual, Nadal les dice que con su avatar pueden recorrer la instalación, completar misiones y ganar premios. «Por cierto, no te olvides de saludar al resto del equipo de la Academia», remata.

Imascono. Telefónica ha vuelto a contar con la empresa aragonesa Imascono para un proyecto emblemático. Esta se ha encargado del desarrollo del espacio virtual 3D, asegurándose de que el contenido pueda ser asequible desde cualquier dispositivo, según explica Pedro Lozano, cofundador (con Héctor Paz) de esta compañía de Zaragoza. 12 de los 23 empleados de la misma han participado en el proyecto de Rafa Nadal, iniciado en 2021.