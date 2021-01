Dónde comer las mejores croquetas de Zaragoza

Croquetas hay muchas, y seguramente como en las de la abuela no existirá un sabor aderezado con tanto cariño, pero puestos a salir a comer este bien culinario fuera de nuestras casas, no viene mal conocer aquellos lugares de Zaragoza donde destaca la cocina de este pequeño manjar. Y es que este sábado 16 de enero es el Día Internacional de la Croqueta. Sí, hay una fecha que guarda un gran protagonismo a este alimento. Bien merecido. En realidad, siempre hay un buen motivo para pedir un tapeo de este nivel, pero también es verdad que en su día mundial no hay excusa. A por ellas.

Croquet Arte

Como su propio nombre deja intuir, la especialidad de este negocio (calle del Coso, 14) son las croquetas. En su mostrador se puede elegir una amplia gama de sabores, muy distintos entre ellos, algunos que no podrías imaginar su existencia. Croquetas de frankfurt con mostaza, de carabineros, de risotto con shitake y parmesano, de chipirones en su tinta... Esas creaciones son solo un pequeño ejemplo de todo el repertorio 'croquetil' que ofrece Croquet Arte, un buen lugar para pedir comida para llevar.

Gran taberna Tragantúa

Tanto en el Tragantúa (plaza de Santa Marta) como en Los Cabezudos (calle de Antonio Agustín, 12), pertenecientes al mismo grupo empresarial, puedes catar una croqueta que ha adquirido la denominación de 'clásica' en la capital del Ebro: la de jamón ibérico Joselito, cuya masa se cocina con caldo hecho con el hueso de jamón.

Taberna Doña Casta

El Tubo de Zaragoza pone en el mapa a la taberna Doña Casta (calle Estébanes, 6). Los sabores que nos ofrece este local también son singulares: queso de cabrales con manzana bacalao con espárragos trigueros y la obra culmen, las croquetas de gallina con chocolate. Pura magia a gusto del consumidor.

Hermanos Teresa

En la calle del General Ricardos, 11-13, entre el barrio Las Fuentes y San José, existe un lugar donde la croqueta alcanza el adjetivo de 'delicatessen'. Si vas a visitar a Hermanos Teresa, no te olvides de pedir la croqueta de panceta ahumada y borraja, rebozada con panko, y tómate una croqueta de carrillera ibérica al oporto de 'postre'.

Bar Entalto

Los más jóvenes conocerán el local Entalto por los buenos ratos pasados durante las noches de 'juepincho', donde las filas para pedir croquetas bien eran equiparables a las entradas de los estadios de fútbol. Un clásico más del tapeo zaragozano que con sus tradicionales croquetas de bacalao, cabrales, boletus, longaniza...

Bar El Cervino

En el barrio de La Almozara (calle de Ainzón, 18) nos encontramos ante otro de los lugares donde las croquetas no dejan indiferente a nadie. Cada día ofrece hasta una docena de croquetas distintas, entre las que destacan la de ternasco con melocotón en almíbar, las de borraja, la de cabrales, la de bacalao o la de cabracho.

