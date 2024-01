Más cenas y menos joyas en un San Valentín que busca impulsar la hostelería en Zaragoza

"En hostelería a partir del 7 de enero ya sabemos que lo que queda, va a las rebajas", comenta Óscar Navascués, al frente del restaurante La Rinconada de Lorenzo de Zaragoza. Tras los excesos de las Navidades llega la cuesta de enero y las rebajas, pero en febrero, el calendario marca una fecha en la que puede haber una nueva excusa para salir e impulsar la restauración y el comercio, el 14 de febrero, San Valentín. Su seguimiento es desigual y ha estado marcado estos últimos años por el cambio de hábitos.

"Nosotros afortunadamente el fin de semana estamos llenos y entre semana hay de todo", continúa el hostelero, que confiesa que enero es un mes complicado para el sector superadas las celebraciones.

Dos fines de semana

En la mayor o menor respuesta al llamamiento a festejar el amor influyen muchos factores, desde la situación económica al tiempo o el día de la semana en que caiga. Este año será un miércoles, por lo que los restaurantes esperan que las reservas de parejas se repartan tanto el fin de semana anterior como el posterior. Las comidas o cenas siguen siendo una de las opciones más elegidas para celebrar esta fecha.

Con esta idea, la patronal de la hostelería en Aragón, Horeca, ha lanzado una campaña de ofertas especiales para el Día de los Enamorados, para tratar potenciar la imagen de la capital como destino de escapadas románticas. Con el eslogan 'Enamórate en Zaragoza', la Asociación de Hoteles de Zaragoza y Provincia ofrece descuentos del 20% en 17 hoteles de la provincia, reservando con antelación hasta el día 6 de febrero.

HeraldoTV sale a la calle a preguntar si los zaragozanos siguen celebrando San Valentín o prefieren pasarlo como un día más.

"Que caiga en mitad de semana no es lo mejor, por eso hemos hecho extensible la campaña a los dos fines de semana", explica Antonio Presencio, el presidente de Horeca hoteles. "Es una forma de asociar un destino como Zaragoza como la posibilidad de una escapada", añade, en referencia a la presentación de su programa de actividades de este año en la feria turística Fitur.

Más reservas por ser año de FIMA

Sin embargo, este año muchas de las reservas que se han hecho con antelación no se deben tanto a este día sino a que esa semana coincide la celebración de uno de los eventos más importantes para la ciudad desde el punto de vista de impacto económico y visitantes. Del 13 al 17 de febrero Feria de Zaragoza acoge la 60 edición de la FIMA, el certamen de maquinaria agrícola que este año espera recuperar el nivel de los 200.000 visitantes alcanzado antes de la pandemia, tras la anterior hace dos años en el que se quedó en la mitad.

Desde Horeca preparan todavía las cifras de previsiones de ocupación durante la cita internacional, que darán a conocer en los próximos días.

"Llevamos tanto años que tenemos clientes fijos de la FIMA", explica Navascués, que cuenta ya con reservas para esa semana.

Cambio de hábitos en los regalos

Mientras salir a cenar o una escapada se mantienen como una opción para esta fecha, a la hora de elegir regalos el cambio de hábitos ha relegado a algunos que fueron imprescindibles décadas atrás. "El Día de los Enamorados los novios se hacían regalos, una sortija, un colgante, pero ahora la gente se va a cenar por ahí o a la nieve", cuentan desde la Asociación de Joyeros de Zaragoza. La electrónica, el turismo y otros complementos de bisutería como los elaborados con cuero y acero han ido sustituyendo al oro. "Han cambiado los gustos, en general el producto de joyería ha decaído mucho", añaden, extendiendo esta situación a todo tipo de celebraciones.

A ello se une que "la gente ahora no se casa" por lo que se venden menos anillos de pedida o alianzas, apunta. Ello trae que haya menos bautizos y comuniones, cuoyos regalos habituales solían ser algunas joyas infantiles o relojes.

El sector atraviesa por una difícil situación en las últimas décadas. "No se abren joyerías nuevas, sino franquicias, que tienen un poder económico más fuerte que el joyero individual", lamentan. Los pequeños negocios no resisten la caída de ventas. Recuerdan que el oro sigue teniendo valor más allá de la joya que se adquiera ya que se puede empeñar o vender. "Su valor no se extingue". Los establecimientos han dejado incluso de hacer campañas publicitarias como en otras épocas.

En las pequeñas tiendas de regalos todavía tratan de rescatar el lado romántico de sus clientes. Onara Lisbona, propietaria de la tienda de regalos Sarao del barrio de La Almozara, cuelga estos días la decoración de San Valentín junto a la de las rebajas. En su establecimiento de proximidad cuenta un amplio surtido de regalos para elegir desde ropa a una taza o pequeñas piezas de bisutería. La tienda lleva abierta 20 años en el barrio y ella cogió el traspado hace algo más de uno, tras la jubilación de la dueña anterior. "No es como en Navidad, pero sí que es verdad que la gente suele tener un detallito con sus parejas", explica, con la esperanza de que las ventas animen algo febrero.

Apúntate a la newsletter de economía y tendrás cada semana las últimas noticias del sector, claves y recomendaciones de expertos.