FIMA reunirá en Zaragoza a unas 1.300 marcas, pero habrá ausencias entre las grandes firmas

Cuando queda poco más de un mes para que la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola (FIMA) abra sus puertas en el recinto ferial de la capital, ya se han inscrito al certamen más de 1.300 firmas procedentes de 38 países. Y aumentando, porque como señala el director de Desarrollo Comercial de la Feria de Zaragoza, Alberto López, "todavía nos siguen llamando empresas, sobre todo españolas, italianas y francesas, muy interesadas en exponer".

Con los datos actuales, FIMA, que se celebrará entre el 13 y el 17 de febrero, ocupará en esta edición algo más de 100.000 metros cuadrados, en los que espera recibir a más de 200.000 visitantes profesionales, recuperando de esta manera los niveles anteriores a la pandemia. Su anterior edición se celebró en 2022, todavía muy condicionada por la variante ómicron de la covid, que obligó a los organizadores a retrasar el certamen al mes de abril y redujo considerablemente la participación y la asistencia. "Fue una feria más pequeña, pero muy buena comercialmente y respondió con creces a la esencia de esta feria, que es concentrar la oferta y la demanda y, sobre todo, dar al sector la visibilidad que necesita, ahora más que nunca", insiste López.

Así sucederá también este año, en el que los organizadores de este certamen con gran arraigo en Aragón –cumple ahora 60 años– esperan recuperar los niveles de asistencia previos a la pandemia, esto es, los más de 200.000 profesionales que recorrieron la feria de Zaragoza en 2020, apenas unos días antes de que se declarase crisis sanitaria mundial.

Ni John Deere ni New Holland

Aunque todos los expositores tienen su importancia, entre ellos habrá destacada ausencias. Lo deja claro el listado de participantes que publica FIMA, en el que no aparecen grandes y conocidas multinacionales como Kubota y John Deere –las primeras en comunicar su decisión de no participar en el certamen, como ha podido saber este diario–, AGCO (Fendt, Massey Ferguson, Valtra), CNH (New Holland, Case IH, Steyr), SDF (Deutz-Fahr, Same, Lamborghini) o Argo Tractors (Landini, McCormick), que lo confirmaron posteriormente.

López, que asegura que nunca hablan en ninguna feria de firmas que no participen en ellas, resta importancia a esta circunstancia y destaca que "hay algunas marcas que por sus propias circunstancias han puesto en marcha una estrategia de recortar sus presupuestos y no acudir a certámenes, hay circunstancias diferentes de mercado y nosotros respetamos las decisiones de las empresas". Y añade que no se trata de un hecho puntual que tiene que ver con la feria zaragozana, sino que afecta de modo global.

A pesar de ello, el director de Desarrollo Comercial de la Feria de Zaragoza recuerda que FIMA sigue siendo la feria más importante de España y una de las referencia de Europa, en la que el 90% de las que empresas que exponen son pymes porque esa es la realidad del sector en el país. "Claro que cualquiera quiere ver un equipo grande, voluminoso, atractivo, con una tecnología tremenda. Y va a haber, por supuesto, grandes compañías que traen esa tecnología, pero luego la mayor parte de equipos que se compran son otros. Estamos hablando de riego, de componentes, de siembra, de abonado, de recolección y protección de cultivos, de digitalización...", apuntó.

Toda esa maquinaria, herramienta y servicios se podrá ver y tocar en la feria zaragozana, donde este año, avanza López, se va a hacer evidente el gran salto tecnológico del sector. "Vamos a ver cómo se aplica la agricultura 5.0, cómo son los nuevos equipos autónomos autopropulsados, cómo está cambiando la movilidad del sector, cómo se está trabajando la sostenibilidad o en la mejora técnica aplicada a los cultivos especiales –como los leñosos– en los que FIMAmarca la diferencia", afirma.