ENCUESTA: ¿Celebras San Valentín? Entre la crítica a una fecha consumista y las ganas de festejar algo bueno

Los comercios más madrugadores ya han empezado a decorar sus escaparates con algún reclamo que haga alusión a San Valentín, que se celebra el próximo 14 de febrero. Estos conviven con los de las segundas rebajas y no todos se suman al conocido como Día de los Enamorados, una fecha entre comercial y emocional. En Aragón, Teruel se convierte en el centro de esta fecha en su vertiente cultural con la representación de Las Bodas de Isabel de Segura, declarada fiesta de interés turístico nacional. En provincias como la de Zaragoza se lanzan promociones especiales para atraer escapadas románticas, como la anunciada por una veintena de hoteles para reservas anticipadas.

Entre los más jóvenes hay quien todavía no ha tenido oportunidad de disfrutar de este día, aunque le gustaría hacerlo. "Me parece una celebración bonita porque todos se juntan y se dan regalos demostrando su amor", asegura Sara Malo, de 18 años. Pone como ejemplos de obsequios que ve en su entorno ramos de flores o una carta expresando sus emociones.

¿Romanticismo o consumo?

Sin embargo, para parejas como la que forman Andrea Ballestar y Adrián Bayarri, de 26 años, esta fecha no está en su agenda. "En mi entorno no se suele celebrar. Es una celebración consumista, pero a quien le guste celebrar me parece bien", cuenta ella. "Las excusas para celebrar siempre están bien", añade su pareja. En su caso, la fecha casi coincide con la de su anivesario. "Este sábado hemos hecho justo tres años", cuentan. Han ido a cenar a un restaurante y se intercambiaron unos regalos. "Unos detalles", precisan.

HeraldoTV sale a la calle a preguntar si los zaragozanos siguen celebrando San Valentín o prefieren pasarlo como un día más.

Lucía Marín y Fran Pandiello, de 29 y 41 años, han cumplido una década juntos y tienen un bebé de un mes. Confiesan que hace años que no prestan atención a esta fecha. "Alguna vez, al principio, lo hemos celebrado, pero ahora la verdad es que no", reconoce ella. En esos primeros años iban a cenar a algún restaurante especial, "a algún sitio que nos apeteciera probar".

"Ahora ya estamos bastante atareados", apunta él, mirando al bebé que empieza a despertarse en su carrito. Pese a que ahora van con el pequeño a todas partes, "seguimos intentando hacer cosas los dos juntos, intentamos tener nuestro tiempo también de pareja", añade. Lucía es consciente de que "es un reclamo consumista para comprar algo o hacer algo", pero considera que "siempre está bien tener una fecha en la que celebras algo bonito y te tomas un tiempo de pareja que igual no te tomarías". Fran añade que "al final, o te marcas una fecha o es muy complicado sacar tiempo en el día a día".

Casi 50 'sanvalentines' juntos

Entre las parejas más veteranas hay quien mantiene esta celebración año tras año. En el caso de Rosario Solano y Ángel Blesa, de 73 y 75 años, respectivamente, que festejan sobre todo que alrededor de esta fecha se conocieron. "A nosotros nos gusta celebrarla. Siempre hay que celebrar lo bueno, los buenos sentimientos y el estar agradecidos de poder llegar hasta aquí, después de tantos años juntos", cuenta Rosario. Para rememorar su primer encuentro, un 17 de febrero de 1973, suelen quedar a tomar café con otras parejas de amigos y van a bailar. "Hay que mantenerla porque siempre hay que dar gracias de que hayamos coincidido en la vida y poder estar juntos".

"Nada más llegar a Zaragoza, a los 10 días conocí a mi marido y no nos hemos separado nunca más", rememora ella. Fue en la entonces discoteca San Jorge (hoy Garden) y les presentaron unos amigos comunes. "Me enseñó las calles de Zaragoza", bromea. "Desde entonces hemos hecho nuestra vida juntos", cuenta, con una sonrisa, pensando ya en la celebración de las bodas de oro.