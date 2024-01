Así se presenta 2024 tras la cuesta de enero: precios, euríbor, factura de la luz y gasolina

Superada la cuesta de enero, los primeros datos del cierre del mes apuntan que la economía sigue creciendo menos que el año pasado, pero resiste el empleo y el consumo, pese al entorno de tipos de interés altos y el impacto que continúan teniendo en la cesta de la compra los meses de escalada de precios. En Aragón, la tasa de paro se encuentra en el 7,85%, casi tres décimas por debajo de la media nacional, y hay 51.800 personas sin empleo.

El consumo ha seguido siendo uno de los apoyos de la economía española, aunque las previsiones de crecimiento se mantienen peores que en el último año. En 2023 el PIB español ha terminado aumentando un 2,5%, 3,3 puntos por debajo del ejercicio anterior. Servicios de estudios como el del BBVA, que esperaban un 2,4% este año, apuntan a solo un alza del 1,5% en 2024 en España y un 1,8% en Aragón.

Pérdida de poder de compra por la subida de precios

El aceite ha sido uno de los productos que más han subido de precio. HA

El último dato de inflación ha apuntado una subida, pero el Índice de Precios al Consumo (IPC) se sitúa en el 3,4% en España, lejos de los máximos de hace dos años. Las cifras por comunidades no se conocerán hasta el próximo 15 de febrero, por lo que el último publicado de Aragón corresponde a diciembre, cuando el incremento de precios quedó en el 2,5%. La culpa del alza con respecto a enero de 2023 la tendría la electricidad, que se encuentra por encima de los precios del pasado ejercicio, según ha destaco el Instituto Nacional de Estadística (INE). El comportamiento de los carburantes habría sido mejor que hace un año, lo que habría ayudado a que los precios no aumentaran más.

En los últimos años ha preocupado especialmente la evolución de la inflación subyacente, la que no incluye los alimentos no elaborados ni los productos energéticos, que en enero disminuye dos décimas, hasta el 3,6% en España.

Aunque la evolución de los precios no alcanza los máximos de hace dos años y el salario medio se mantiene al alza, los hogares tienen menos capacidad de compra porque muchos productos básicos se encuentran en precios récord y los sueldos no suben al mismo ritmo. El salario medio se sitúa en 1.920 euros mensuales en España y ha perdido poder adquisitivo por segundo año consecutivo, con una caída del 2,6% el año pasado, según Adecco Group Institute, el centro de estudios y divulgación del grupo de recursos humanos y empresa de trabajo temporal. En Aragón, con una nómina media de 1.793 euros al mes, la pérdida ha sido de un punto más, según el apartado de remuneración del informe Monitor Adecco de Oportunidades y Satisfacción en el Empleo.

Los expertos de Adecco calculan que la capacidad de compra del salario medio actual es un 11,4% menor que en 2010, es decir, con los sueldos actuales se puede comprar menos que hace 14 años, cuando se alcazó el máximo en la comunidad. Esta acumula cinco trimestres consecutivos de pérdida. La comunidad sale mal parada si se compara con la evolución de los salarios en Madrid, con 494 euros más al mes a favor de esta última. Sin embargo, los sueldos están 236 euros por encima de los de Galicia y se cobran 370 más que en Asturias.

En cuanto a las subidas salariales, hasta diciembre se han aprobado incrementos del 4% de media en Aragón, según la Estadística de Convenios Coletivos del Ministerio de Trabajo.

El euríbor se aleja el 4% y se acerca la bajada de las hipotecas

Viviendas en Zaragoza. Francisco Jiménez

Los compradores de vivienda que se hipotecaron con un tipo de interés variable empiezan el año con la esperanza de que en la próxima revisión (semestral o anual) la cuota deje de subir. "La decisión del BCE de mantener los tipos de interés en su última reunión del año, con la consiguiente bajada del euríbor, ha abierto la puerta a la moderación de los tipos", han apuntado desde la red de inmobiliarias Comprarcasa. Esta calcula que se puede empenzar a notar cierto alivio en las cuotas "en la segunda mitad del año". Esto se traduciría también en que empiece a recuperarse el número de firmas de préstamos, que ha ido en caída a medida que subían los intereses.

Sin embargo, el Banco de España ha calculado que habrá buenas noticias antes para parte de los hipotecados. "Un 29% de hogares experimentaría bajadas de tipos en el primer trimestre", señaló la semana pasada la subgobernadora Margarita Delgado. A falta de la media oficial, el euríbor termina el mes en el 3,616%, siguiendo la tendencia a la baja de los anteriores. Se aleja así del 4% que superó de junio a noviembre del año pasado.

El interés continúa siendo superior al 3,337% que alcanzó el índice en enero de 2023, por lo que, añadido el diferencial que se pactara con el banco (que puede ser alrededor de medio o un punto más), todavía habrá hogares que registren alguna subida de cuotas. En cualquier caso, será muy inferior al descalabro que supuso el año pasado el salto en una sola revisión desde el 0,476% de enero de 2022.

Quienes se planteen reclamar a su banco los gastos de la hipoteca que pagaron de más, tras los cambios normativos en 2019, comienzan el año con buenas noticias. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha resuelto que el plazo fijado a finales de enero no tiene que ser el definitivo, ya que considera que no comienza hasta que el hipotecado no tiene conocimiento de que firmó una cláusula considerada ahora abusiva. Hay que estar pendientes ahora de su aplicación y de otra resolución europea que contestará al Tribunal Supremo español sobre esta misma cuestión.

Factura de la luz más alta en enero

Factura de la luz, en una imagen de archivo. H. A.

La luz continúa siendo más cara que antes de la pandemia, pero se mantiene lejos de los máximos que se alcanzaron en 2022 tras la invasión rusa de Ucrania que abrió también una guerra energética. Este miércoles se pagará de media a 84,26 euros por megavatio hora (MWh), según los datos de Omie, el regulador del mercado ibérico de la energía que forman España y Portugal.

En la distribución de las horas más baratas y más caras, el precio más elevado alcanzará los 168,35 euros, entre las 20.00 y las 21.00, con el coste más económico para encender los electrodomésticos entre las 13.00 y las 17.00, momento en que la electricidad rondará los 65 euros/MWh.

La cuesta de enero ha traído más incrementos al terminar algunas de las rebajas de impuestos en la factura de la luz aprobados por el Gobierno para paliar los efectos económicos de la guerra en Ucrania. Así, se notará un aumento de la factura porque el IVA pasará del tipo reducido del 5% al 10%, una primera subida este año. También se va eliminando la bonificación del Impuesto Especial de la Electricidad (IEE), que durante el año pasado fue del 0,5% en vez del 5,1127% y que ahora pasará al 2,5% hasta finales de marzo y al 3,8% hasta que acabe junio, entre los cambios con repercusión en el recibo.

La gasolina se mantiene estable

En el presupuesto familiar la partida de carburantes se ha ido manteniendo estable estos meses, hasta el punto de ayudar incluso a bajar el IPC de enero. El precio se sitúa por encima del euro el litro, pero lejos de los máximos tras la guerra en Ucrania que llevaron a temer que saltara los dos euros. En Zaragoza, el litro de gasolina más económico se paga a 1,369 euros en la estación de servicio Family Energy de Plaza, de la cadena de supermercado de bajo coste Family Cash, según los datos de este martes del Geoportalgasolineras.es del Ministerio para la Transición Ecológica.

En el caso del gasóleo, el precio más barato se sitúa en 1,329 euros el litro en la misma gasolinera, que resulta la más económica en este combustible en la provincia zaragozana. En la citada página web los precios son introducidos por las propias estaciones de servicio y se van actualizando a medida que suben o bajan, por lo que pueden variar según cuando se consulten.

Apúntate a la newsletter de economía y tendrás cada semana las últimas noticias del sector, claves y recomendaciones de expertos.