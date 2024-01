El Banco de España prevé que una de cada tres hipotecas se abaraten este trimestre

Las familias endeudadas con hipotecas cuyas cuotas no han parado de subir al calor del repunte del euríbor empiezan a ver la luz al final del túnel. La subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, constató ayer que la transmisión de las subidas de tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE) a la economía real está "casi completada", indicando que "con las curvas de tipos actuales, un 29% de hogares experimentaría bajadas de tipos en el primer trimestre".

Lo cierto es que el alivio hipotecario ya se dejó notar a finales del pasado 2023, cuando la caída del euríbor en diciembre a una media mensual del 3,68% permitió que las cuotas revisadas de forma semestral ya experimentaran una rebaja, comparado con el 4% que rondaba seis meses antes. En este nuevo ejercicio, el indicador está registrando movimientos diarios más bruscos -tanto al alza como a la baja- ante las dudas en torno al futuro de la política monetaria del BCE, que este jueves celebra su primera reunión del año. El mercado descuenta desde hace tiempo que no habrá más subidas de tipos de interés. Pero la incertidumbre sobre cuándo comenzarán a bajar sigue más viva que nunca. "No esperamos cambios para esta reunión, pero sí que el BCE se muestre más reacio a los recortes previstos por el mercado esta semana; una valoración que el organismo considera un riesgo para la convergencia de la inflación hacia el objetivo" del 2%, indican los analistas de Bank of America.

Con este telón de fondo, la volatilidad se está cebando con el indicador estos días, que ha pasado de tocar máximos de 2024 el lunes a ceder hasta el 3,665% el martes y volver al 3,676% ayer, dejando la media provisional de enero en el 3,614%. La buena noticia es que estos niveles implicarían una nueva rebaja para aquellos revisen semestralmente sus préstamos (el euríbor de hace seis meses se movía sobre el 4,14%). Pero hace un año seguía en el 3,33%, por lo que las cuotas volverían a ser más caras en la revisión anual.

En todo caso, desde el Banco de España se muestran optimistas, recordando que "el aumento de los tipos de interés elevó el porcentaje de hogares vulnerables de forma limitada, del 10,5% de 2020 al 11,2% en el tercer trimestre de 2023, gracias al efecto mitigador de la mayor renta".

Delgado también destacó la caída de la nueva producción hipotecaria, que achaca a la menor demanda más que al endurecimiento de las condiciones de concesión por parte de los bancos. Pese a esa indicación, la realidad es que las últimas encuestas de préstamos bancarios tanto en España como en Europa siguen mostrando que las entidades financieras han seguido endureciendo con fuerza esos criterios trimestre a trimestre, salvo en el último de 2023, que lo hicieron de forma algo más moderada.