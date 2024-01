El permiso laboral retribuido que puedes pedir este 2024 sin previo aviso

La Ley de Familias de España ha traído permisos como el de 5 días al año para atender a familiares o convivientes enfermos, el nuevo parental, el de lactancia y el de fuerza mayor. Este último ya existía, pero en este 2024 trae novedades, así que es bueno tenerlas en cuenta, ya que se trata de un permiso laboral retribuido y que puedes pedir sin previo aviso.

La novedad del permiso de fuerza mayor es que se ha ampliado 4 días, aunque también se puede disfrutar por horas. Se trata de un permiso laboral de carácter retribuido y se puede solicitar cuando el trabajador tiene que atender alguna urgencia o accidente inmediato.

Este se recoge en el artículo 37.9 del Estatuto de los Trabajadores: "La persona trabajadora tendrá derecho a ausentarse del trabajo por causa de fuerza mayor, cuando sea necesario por motivos familiares urgentes relacionados con familiares o personas convivientes, en caso de enfermedad o accidente que hagan indispensable su presencia inmediata". Este texto es tras la actualización de actualización del 12/01/2024.

Permiso laboral de fuerza mayor

Este permiso laboral es de fuerza mayor, por lo que se trata de un permiso que se puede solicitar sin cumplir con un previo aviso, ya que las urgencias no se pueden prever y, por tanto, no tiene sentido establecer un plazo mínimo para su concesión.

Este permiso laboral se puede disfrutar por horas sueltas o por días completos y es retribuido, según recoge el Estatuto de los Trabajadores. Por tanto, no se pierde nada del salario y su retribución se hará, según la norma, "conforme a lo establecido en convenio colectivo o, en su defecto, en acuerdo entre la empresa y la representación legal de las personas trabajadoras"

Por último, no podemos olvidar un aspecto importante y es que no hay que recuperar las horas o los días disfrutados con este permiso. Eso sí, hay que tener en cuenta que solo se puede solicitar por fuerza mayor, es decir, "motivo familiares, urgentes o inesperados". Por eso, no se puede confundir con otros permisos con el de hospitalización de un familiar cercano.