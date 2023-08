Producción ecológica en Aragón: un modelo firme con retos que superar

Las más de 106.000 hectáreas con las que cuenta y los 1.688 operadores que la integran dan buena cuenta del peso cada vez mayor que tiene la producción ecológica en Aragón, que ha experimentado un crecimiento de casi un 60% en los últimos tres años. Estos datos los recogía el Comité Aragonés de Agricultura Ecológica (CAAE) en su Memoria de Actividad de 2022, que refleja la consolidación de este modelo de producción principalmente en cultivos permanentes, como el olivo, los frutos secos o la vid; así como el aumento del consumo, motivado por la creciente concienciación de la sociedad sobre los alimentos saludables y de calidad y la necesidad de reducir el impacto ambiental.

No obstante, para llegar al objetivo marcado por Bruselas de que el 25% de la superficie agrícola sea ecológica en 2030 "falta mucho", tal y como apunta Antonio Artal, presidente del CAAE, que pone el foco en impulsar la transformación de materias primas y la comercialización de los productos como los retos principales del sector. "Para nosotros es fundamental el tema de la ganadería. De hecho, en el comité hemos reducido las cuotas de ingreso y de certificación al 50% y algunos mataderos tienen coste cero para los operadores. Es difícil porque esta actividad ha tenido un bajón importante. Además, en el caso del porcino, por ejemplo, es raro que haya muy poco ecológico, teniendo en cuenta el peso que tiene aquí el sector. Ese impulso es algo que depende de que las empresas integradoras apuesten por ello", indica Artal.

El comité tiene planeado destinar fondos dedicados a la asistencia de empresas a ferias internacionales en las que exponer sus productos para potenciar sus ventas en los países en los que tienen más seguimiento y también trabaja con la Asociación Aragonesa de Industrias Agroalimentarias en iniciativas destinadas a reforzar el consumo nacional, como degustaciones y contactos con grandes distribuidores. "Para impulsar la promoción es la única vía actualmente. Es más fácil entrar con vino que con uva, o con pasta que con trigo, es decir, con la materia prima transformada, debido al valor añadido que esto aporta. Todos tenemos que hacer un esfuerzo en la cuestión de la comercialización", agrega el responsable del CAAE.

En lo relativo al consumo, además de recordar que la llegada del coronavirus trajo consigo un importante incremento en las ventas, Artal destaca que, de forma general, ayuda que los productos ecológicos no tengan los vaivenes de precios que sí se dan en los convencionales. "Podrán ser algo más caros, pero no varían tanto, ni para el agricultor ni para el consumidor. Hay más estabilidad. Sería un problema que se consolidase esa práctica que vemos a veces de que las empresas solo diesen importancia al precio y entrasen artículos de países en los que la normativa no es tan exigente como la europea, porque hay diferencias en las formas de hacer las cosas y en los gastos que ha supuesto en cada caso. Como eso ocurre a veces, es fundamental la formación para los agricultores y la información para el consumidor", explica Artal, que es también agricultor y responsable de la empresa Ecolécera.

Según numerosos expertos en la materia, los conceptos de ecológico y de cercanía deberían ir unidos, pero no siempre ocurre así.

"En Aragón, la producción ecológica depende mucho del terreno. Aquí solo se certifican cultivos, mientras que en otras comunidades se han incluido zonas de pasto y dehesas. Si en la Comunidad certificásemos el Pirineo seríamos la que tendría más extensión", manifiesta Artal sobre las diferencias que existen en lo referente a los criterios de certificación en España y que podrían permitir al territorio crecer en este sentido.

Asimismo, otra de las cuestiones importantes en el mundo de lo ecológico es el tema de la cercanía o kilómetro cero, dos elementos que, según numerosos expertos en la materia, deberían ir unidos pero que no siempre lo hacen, siendo habitual ver en los establecimientos artículos de este tipo que han sido elaborados a miles de kilómetros de distancia.

El responsable del CAAE considera que ambos conceptos tendrían que ir de la mano, y que hay que intentar consumir siempre el producto ecológico lo más cerca posible. "Pero hay que entender que si en Aragón no hay kiwis habrá que buscarlos en Andalucía. Lo que no tiene sentido es coger allí tomates cuando están en la ribera del Ebro", señala, recalcando que el consumidor de lo ecológico "rara vez" mira los precios, pues "va con la idea de comprar algo concreto y ya está. Sí que suele fijarse en el origen del producto, y si hay dos similares de distinta procedencia comprará el cercano".

Nueva normativa

El año pasado entró en vigor el nuevo reglamento europeo sobre producción y etiquetado de productos ecológicos, que se marcó como objetivo "revisar y reforzar las normas existentes sobre la producción ecológica y el etiquetado en lo relativo al sistema de control, al régimen comercial y a las normas de producción", tal y como señalaron entonces fuentes de la Unión Europea.

"La variación ha sido muy pequeña. Realmente estamos como cuando se empezó. Se han cambiado los productos que se pueden o no utilizar, pero no se ha notado mucho. Lo esencial es que se mantenga el símbolo de la hoja verde y eso se hace, pero nosotros hubiéramos añadido algún elemento para exigir en los etiquetados, como más características o la superficie plantada de cada producto", explica Artal, que señala que en los rótulos anteriores se daban más indicaciones. "Son detalles pequeños pero que defendemos para que el consumidor esté totalmente enterado de lo que adquiere y que no se le confunda", concluye.

Rubén Pérez, agricultor en Mallén

"Queríamos cuidar la tierra, respetar la biodiversidad y no tener intermediarios"

Rubén Pérez, en el puesto con el que cuenta en la Muestra Agroecológica de Zaragoza. Oliver Duch

Ecohuerta Verduricas es el nombre de la empresa que gestionan Nadia Bounovar y Rubén Pérez y en la que venden los productos que cultivan en las cuatro hectáreas de su huerto ecológico de Mallén. Cuentan, desde el año 2014, con un puesto en la Muestra Agroecológica de Zaragoza, situada en la plaza del Pilar de la capital aragonesa, un emplazamiento que les ha ayudado a darse a conocer y a aumentar sus ventas, que son directas –incluyendo el mercado, tiendas específicas y convencionales, particulares a domicilio y restaurantes–, lo que les obliga a contar con numerosas variedades de producto, de forma que cultivan casi todos los que son de temporada.

"En 2012 decidimos dedicarnos profesionalmente a la agricultura ecológica, sobre todo porque veíamos que en la mayoría de los cultivos no se daba importancia a la fertilidad ni al cuidado de la tierra, y tampoco se respetaba la biodiversidad. En cambio, se presta más atención a utilizar fertilizantes e insumos y a depender del exterior. Nosotros tenemos la tierra fértil, al estar equilibrada de nutrientes, además de que cultivamos muchos productos con rotación, cosa que tampoco pasa en los convencionales", apunta Pérez, que agrega que otra de sus motivaciones fue la de poder vivir de la agricultura sin tener intermediarios.

Los responsables de Ecohuerta Verduricas notan que el consumo de estos productos sigue creciendo, aunque lentamente, y creen que el ciudadano está dispuesto a pagar más por lo ecológico, tanto por el plano nutricional como por su frecuente relación con lo local. "Además, últimamente los precios están más equiparados por las estrategias especulativas que han llevado a cabo las grandes corporaciones", indica Pérez.

En cuanto a la forma en la que les afecta cambio climático, el hortelano destaca que el intenso calor que está haciendo lleva a que el crecimiento de las plantas sea más rápido y a que, en ocasiones, no se dé el proceso de fotosíntesis, lo que es perjudicial para estos seres vivos.

Por último, Pérez apunta que los agricultores como ellos se encargan de toda la cadena del negocio, desde el cultivo hasta la venta, lo que les lleva a tener que "buscarse más la vida" para la promoción, un ámbito en que han sido importantes para ellos tanto el mercado zaragozano como el boca a boca.

Javier Sopesens, productor de mermelada en Zaragoza

"Sería conveniente que la DGA crease canales de comercialización donde la gente pudiese acudir"

Sopesens, en el obrador con el que cuenta Ecosope en el barrio de La Paz de la capital aragonesa.

Ingeniero agrónomo con una dilatada experiencia como técnico en multitud de proyectos en el campo y dedicado a la agricultura ecológica desde 1979, Javier Sopesens decidió crear hace siete años junto a su hijo Ecosope, una empresa que cultiva y vende frutas y verduras de temporada de la huerta de Zaragoza, pero que también produce otros artículos como mermelada ecológica.

Con frutas que adquieren en la Muestra Agroecológica de Zaragoza –donde están presentes junto a los mercados agroalimentarios de San Francisco y Parque Venecia– elaboran mermeladas de todo tipo: frambuesa, arándanos, albaricoque... "La gente ha ido decantándose cada vez más por los sabores artesanales frente los de los productos industriales. Además, se tiene en cuenta que lo ecológico es un valor añadido, porque saben que no están tomando ningún químico", apunta Sopesens.

En relación al consumo de lo ecológico, el productor destaca que la llegada de la covid-19 hizo que muchas personas "viesen las orejas al lobo" y diesen más importancia a la alimentación saludable. En cuanto a los precios, señala que en estos artículos son "más estables", pues "no tenemos las fluctuaciones de los mercados". En el caso de la mermelada, apunta que los precios son parecidos a los convencionales, estando las suyas entre un 5% y un 10% por encima. "Cuando son artesanales, ecológicas y buenas, su precio es algo más alto, pero a la gente que las quiere no le importa pagarlo", indica Sopesens. Aunque les costó lograrlo, están contentos porque la empresa cuenta con una serie de clientes fijos que los han conocido en los mercados y ya "son fieles por el trato que les damos, la calidad del producto y nuestra forma de trabajar".

Sopesens señala que una de las consecuencias de que las temperaturas sigan aumentando sería que las frutas podrían ir perdiendo sus características organolépticas, lo que haría que el sabor de las mermeladas fuese más acuoso, perdiendo el producto calidad.

Y, en lo referente a las dificultades que encuentra para desarrollar su labor, el productor apunta a la comercialización. "Es un problema porque aún se funciona mucho por el boca a boca. Sería conveniente que la DGA crease canales de comercialización donde la gente pudiese acudir para impulsar al sector", concluye.

Luis Lascorz, ganadero en Aínsa

"Los animales aprovechan el terreno, pero lo dejan descansar para que las plantas reinicien su ciclo"

Lascorz es director de Ecofes, empresa dedicada a la crianza y recuperación de la raza vacuna Pirenaica.

Ubicada en Aínsa, la empresa Ecofes cuenta con la explotación más veterana de Aragón en la crianza y recuperación de la raza vacuna Pirenaica y con la certificación en producción ecológica, aplicando sistemas regenerativos y sostenibles en la gestión de los cultivos.

"Tratamos de entender cómo han funcionado históricamente los sistemas ganaderos en la naturaleza. A nivel de plantas, de suelo y de animales aplicamos una ética en la que respetamos las praderas y vamos moviendo los animales concentrados en modo rebaño para que aprovechen el terreno y utilizando los pastores eléctricos. Permanecen el tiempo justo para abonar, depositando sus excrementos y su orina, pero dejando descansar a la tierra para que la planta reinicie su ciclo", explica Luis Lascorz, director de Ecofes, quien destaca que sus vacas solo se alimentan de forraje, mientras que los terneros jóvenes consumen además leche de sus madres y pienso ecológico.

El ganadero subraya la importancia de esta actividad para el medio rural. "Estamos en zonas aisladas que difícilmente podrían tener otra producción que no fuese la ganadera, de forma que si no fuera por esta, las tierras se perderían. Es un modelo sostenible que contribuye a la vertebración del territorio por la creación de empleo y la fijación de población que conlleva", indica.

Sobre la venta de sus productos, cuenta con una carnicería en Aínsa y una web y también trabaja con grupos de consumo, formados por familias interesadas en los productos ecológicos que funcionan a modo cooperativo y contactan directamente con los productores. Al respecto de los precios de carnes como la ternera, Lascorz apunta que se cree erróneamente que es muy cara: "La diferencia con la convencional puede ser del 10%, pero el valor que tiene es muy superior por lo que hay detrás a nivel de salud, trabajo del productor y el sistema que mueve todo. Hace falta mucha divulgación para que el consumidor aprecie este razonamiento".

Acerca del cambio climático, Lascorz señala que la actividad es clave para revertirlo: "El animal consume plantas que luego vuelven a brotar. Las digiere pero una parte regresa al suelo en forma de un abono que lleva microorganismos que lo activan. Toda esa materia vegetal es CO2 capturado de la atmósfera".